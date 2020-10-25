Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta doktor olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolar sayfamızda yer alıyor. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği sorulardan birisidir. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık.