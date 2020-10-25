Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta doktor olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolar sayfamızda yer alıyor. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği sorulardan birisidir. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık.
ÖZEL HASTANELERE ALIM YAPILACAK
İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların özel hastaneler bünyesinde istihdam edileceğine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adayların şahsen müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İŞKUR ile kariyer sayfası üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Hastane ortamında çalışmasına engel bir sağlık sorunuı olmaması,
- Hastalarla iletişimi kuvvetli olan ve sabırlı,
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
- Vardiyalı çalışma sistemine
- Mesleğin gerektirdiği özel şartlara hazi olmak.
Ambulans şoförü alımı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=ambulans
İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı
BAŞVURU
İŞKUR üzerinden yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek müracaatını yapması gerekmektedir.
İŞKUR e sube sayfasına gidin. Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARı linkine tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.
Burada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazıp ARA butonuna tıklayın. İlanlar sıralancaktır.