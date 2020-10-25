922 TL işçilere 52 günlük 4. ilave tediye ikramiye ödeme tarihi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Ekim ayında merak edilen konulardan birisi de 4. ilave tediye ödeme tarihleri oldu. Bu yıla ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta, üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da ödendi. Son taksiti bekleyen işçiler tediye ödemelerinin yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Kadroya geçen ve 4/D statüsünde olan işçiler ile kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanmıştı. Kadroya geçen 4/D'li işçiler ve kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılıyor.