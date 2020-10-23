Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yapılan duyuru ile 515 kamu personeli, memur alımı yapılacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı 515 kişilik sağlık personeli alımı ilanı yayımlandı ancak ilgili atama Kamu Personeli Seçme Sınavı için yapılmayacak olup acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha önceden ilgili kamu kuruluşlarından istifa eden adayların müracaat etmelerine olanak verilecektir. KPSS ile müracaat edilmeyecektir. Adayların kura ile yerleştirmeleri yapılacak ve onaylandıktan sonra yerleşmeleri gerçekleştirilecektir. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..