20.000 ve 40.000 bin TL devletten dar gelirliye yardım! Yardım için nasıl başvuru yapılır, şartlar neler? Hibe para desteği...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası için barınma yardımında bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dar gelirli vatandaşlara barınma yardımı olarak 20 bin veya 40 bin TL yardım yapılacağını açıklanmıştı. Devletin barınma yardımları için ödenen tutarlar 2020 yılına özel olarak yeniden belirlendi. Prefabrik ev alımı, betonarme ev yapımı, ev onarımı yardımı ve ev eşyası yardımı tutarları yükseltildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni rakamları açıkladı ve devletin sosyal destek yardımları için farklı programları devreye sokarak, korana virüs döneminde alt gelir grubu vatandaşların destekleneceğini söyledi. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
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Yardımın detaylarıyla ilgili bilgi veren Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını; 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarını 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımlarını ise 5 bin lira yaptık."
NE YAPMAK LAZIM?
Bu yardıma hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701.32 TL) az olan haneler başvurabiliyor. Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var. Bu şartları taşıyanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şubelerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il veya ilçe şubelerine başvurabilir.
FAKİRLERE EV YARDIMI KAPSAMINDA BETONARME EV YAPIM YARDIMI 40 BİN LİRA OLDU!
Barınma desteği başvurusu yapmak isteyenlere sunulan bir diğer yardım da betonarme ev yapım yardımı olarak öne çıkıyor.
Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama ile bu amaçla ödenen yardım tutarı da 30 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi. Betonarme ev yardımı için yapılacak başvurularda da prefabrik ev yardımı başvuru şartları aranıyor. Yani kişinin oturulmayacak eski ve bakımsız bir eve sahip olması, hane halkı gelirinin 701,32 lirayı aşmaması şartlarını taşıması durumunda betonarme ev yardımı almasına izin veriliyor.
BİR MÜJDEDE KENDİ EVİMİ YAPMAK İSTİYORUM DİYENLERE GELDİ!
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları üzerinde yapılan yardım ödemesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin daha iyi koşullarda yaşamasının sağlanması amaçlanıyor.
Söz konusu yardım başvuruları ise vakıflar üzerinden ve il / ilçelerde bulunan bakanlığın şube müdürlükleri üzerinden kabul ediliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
Bakanlıktan yapılan açıklamada ev yapımı ve ev onarımı desteği almak isteyen vatandaşların dar gelirli olması şartı var. Dar gelirli vatandaşlar, ev onarım ya da ev yapımı için destek ödemelerinden SYDV 'lere ya da Çalışma il Müdürlüklerine müracaat ederek yararlanabilir.
KİRA YARDIMI DA YAPILIYOR!
Devlet tarafından ayrıca dar gelirli vatandaşlara kira yardımı da yapılıyor. kira yardımı ücreti illere değişmekle beraber en düşük 595 TL'dir.
KİRA YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.
En düşük ödenen kira yardım miktarı 595 TL
Kilis, Artvin, Karabük, Bilecik, Yalova, Bingöl, Iğdır, Bolu, Ardahan, Çankırı, Bartın, Erzincan, Kırıkkale, Gümüşhane, Karaman, Hakkari, Bayburt, Nevşehir, Tunceli illerine verilmektedir. Bu illerimizde ikamet eden kiracılar 1 defa 1.190 TL. sınırlı ayni hak sahipleri ise 2.975 TL. alabilirler.
675 TL Kira Yardımı Alan İllerimiz;
Amasya, Düzce, Rize, Bitlis, Osmaniye, Edirne, Kırıkkale, Şırnak, Giresun, Aksaray, Isparta, Yozgat, Kars, Uşak, Muş, Siirt, Kastamonu, Niğde illerimizde ise 1 defa 350 TL. verilirken ev sahibi vatandaşa ise 3.375 TL. ödenecek.
755 TL Kira Yardımı Verilen İller;
Çanakkale, Sivas, Adıyaman, Afyon, Batman, Ağrı, Zonguldak, Çorum, Elazığ, Tokat, Kütahya, Ordu illerimizde ikamet eden kiracılara bir defaya mahsus 510 TL., ev sahiplerine ise 3.775 TL. para ödemesi yapılacak.
660 TL Kira Yardımı Alan İller;
Aydın, Urfa, Balıkesir, Van, Deniz, Trabzon, Erzurum, Tekirdağ, Diyarbakır, Samsun, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Muğla, Antep, Kocaeli, Maraş, Hatay, Manisa, Kayseri, Malatya illerine 830 TL. oldu. 1 defa kiracılara 660 TL, hak sahibi vatandaşa ise 4.150 TL. ödeme yapılacak.
Konya, Bursa, Antalya ve Adana illerimizde ise bir defaya mahsus 810 TL. ödenirken, hak sahiplerine 4.525 TL. verilecek.
Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde ise ödemeler 860 liradan 960 TL.'ye yükseltildi. Bu illerdeki kiracılar bir defa 920 TL. alacaklar. Hak sahiplerine ise 4.800 TL. ödenmektedir.
Ancak bu ödemeler 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun maddeleri gereğince yapılmaktadır. Eğer bu durumda değilseniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu desteği alamazsınız.