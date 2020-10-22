Merkez Bankası banka politika faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu. Merkez bankası faiz kararı sonrası bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını yenilemeye başladı. Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankaların sağladığı vadeli mevduat hesabı faiz oranlarına sayfamızda yer verdik. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Merkez Bankası banka politika faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu.
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ DEPREMİ
Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
291,97 ₺
Toplam Kazanç:
30.292 ₺
İNG Turuncu Ekstra'lı e-Turuncu Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
291,97 ₺
Toplam Kazanç:
30.292 ₺
Alternatif Bank VOV + Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
291,97 ₺
Toplam Kazanç:
30.292 ₺
CEPTETEB Marifetli Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
291,97 ₺
Toplam Kazanç:
30.292 ₺
Denizbank E-Mevduat
Yıllık Faiz Oranı:
% 11,50
Net Getiri:
258,21 ₺
Toplam Kazanç:
30.258 ₺
Enpara.com Vadeli Mevduat Hesabı
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,50
Net Getiri:
213,05 ₺
Toplam Kazanç:
30.213 ₺
Yapı Kredi Vade Dönüşüm
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,50
Net Getiri:
212,38 ₺
Toplam Kazanç:
30.212 ₺
Akbank Direkt Vadeli Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,00
Net Getiri:
201,65 ₺
Toplam Kazanç:
30.202 ₺
NOT: VERİLER EN UYGUN İSİMLİ SİTEDEN ALINMIŞTIR
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.