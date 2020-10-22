3. Türkiye 2023 Zirvesi yapılıyor

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk ve yerli milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi, bugün İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un panel açılış konuşmasıyla başlayacak 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez de panel açılışlarında birer konuşma yapacak. Zirvede 'Geleceğin Şehirleri' paneli, 'Dijital Dönüşüm' paneli ve 'Milli Enerji' paneli gerçekleştirilecek.

ALBAYRAK PARA SOHBETLERI'NDE

Zirvenin akşamında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programının konuğu olacak. Albayrak, moderatörlüğünü A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in yapacağı toplantıda, 2020 yılı değerlendirmelerini ve 2021 projeksiyonunu piyasa analistleri, akademisyenler ve iş insanları ile paylaşacak.