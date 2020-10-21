TC kimlik kimlik no ve dilekçe ile başvuru yaptığınız zaman 801 TL ödemeyi SGK'dan alabilirsiniz. Bu bağlamda cenaze ödemesi almak için 5 yıl içinde ölüm tarihinin ifade edildiği dilekçeyi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da SGK Merkezi'ne direkt olarak yapılabilmektedir. Vefat eden kişinin yakınlarına sadece bir defaya mahsus olmak üzere, belli bir tutarda, SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Peki, 2020 yılında cenaze yardımı ne kadar oldu? Cenaze yardımı ne zaman alınabiliyor? Bu yardımı almak için başvuru şartları nelerdir? İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...
801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Vefat eden kişilerin yakınlarına cenaze masraflarını karşılamak adına, geçtiğimiz yıl 716 TL ödeme yapılıyordu. Ödemeler bu yıl zamlandı. Toplam da 801 TL ödeme yapılıyor. SGK yılda 1 kez ödenecek olan yardımı, sigorta girişi olanların yakınlarına verilecek.
SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir.
Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır. Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir. Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir. O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır. Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler için masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir. Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden kişinin amcası, dayısı, halası gibi başka bir yakını başvuru yaparsa geçerli olmuyor.
Sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde, Malullük, yaşlılık veya sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin vefatı gerçekleştiğinde, Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği için başvurulabilir. Eğer 360 gün yaşlılık veya ölüm sigortası primi bildirilmiş ise kişinin öldüğü zaman sigortalı olup olmadığına bakılmaz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşlar sorularını Posta Gazetesi Yazarı SGK Uzmanı Ekrem Sarısu'ya soruyolar. Bizlerde bu sorulardan 3 tanesini ve Ekrem Sarısu'nun vermiş olduğu cevapları sizlerle paylaşıyoruz.
61 YAŞINDA EMEKLİLİK
Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar.
10 Mayıs 1967 doğumluyum. 15 Ocak 1995'te öğretmenliğe başladım. 1997'de 8 ay askerlik yaptım. 1 Mayıs 2013'te görevden ayrıldım. Emeklilik hakkım var mıdır? Ne zaman emekli olabilirim?
Yaş haddinden emekli olmak için 15 tam yıl fiili hizmet süresi ve 61 yaş şartlarına tabisiniz. 15 yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, herhangi bir sigortalılık statüsünde çalışmazsanız 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
58 YAŞINDA EMEKLİLİK
3600 gün prim şartı ve normal emeklilik durumlarında 46 ve 58 yaş şartlarına ilişkin emeklilik detayları.
1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1989 Eylül'de oldu. Toplam primim 1600 işgünü. İki doğum borçlanması var. 3600'den ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. İki doğumunuz borçlanma şartlarını taşıyorsa, borçlanıp 1440 gün kazandıktan sonra 2335 gün daha prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlayacağız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 2000 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
57 YAŞINDA EMEKLİLİK
Emeklilik konusunda merak ediken konulardan birisi olan askerlik borçlanmasıyla emeklilik konusuna dair bir diğer soru ve cevap.
14 Eylül 1978 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Temmuz 1997. Toplam 1907 gün primim var. 1998'de 18 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 3993 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.