801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Vefat eden kişilerin yakınlarına cenaze masraflarını karşılamak adına, geçtiğimiz yıl 716 TL ödeme yapılıyordu. Ödemeler bu yıl zamlandı. Toplam da 801 TL ödeme yapılıyor. SGK yılda 1 kez ödenecek olan yardımı, sigorta girişi olanların yakınlarına verilecek.

SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir.