Kadınlar ve erkekler 56-57-58 ve 61 yaşında... Ne zaman emekli olurum? Yüz binlerce vatandaş tarafından merak edilen merak edilen ne zaman emekli olurum sorusu en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Her bir kurum tarafından farklı şartlar gerektiren emeklilik konusunu, erken emeklilik hayalini kuranların neler yapması gerektiğini ve erken emekli olunabilecek meslekleri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...
61 YAŞINDA EMEKLİLİK
Erkeklerde emeklilik sürecine doğrudan etki eden etmenlerden birisi de askerlik borçlanması. İşte askerlik borçlanması ile 61 yaşında emeklilik şartlarına dair detaylar.
10 Mayıs 1967 doğumluyum. 15 Ocak 1995'te öğretmenliğe başladım. 1997'de 8 ay askerlik yaptım. 1 Mayıs 2013'te görevden ayrıldım. Emeklilik hakkım var mıdır? Ne zaman emekli olabilirim?
Yaş haddinden emekli olmak için 15 tam yıl fiili hizmet süresi ve 61 yaş şartlarına tabisiniz. 15 yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, herhangi bir sigortalılık statüsünde çalışmazsanız 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
58 YAŞINDA EMEKLİLİK
3600 gün prim şartı ve normal emeklilik durumlarında 46 ve 58 yaş şartlarına ilişkin emeklilik detayları.
1969 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1989 Eylül'de oldu. Toplam primim 1600 işgünü. İki doğum borçlanması var. 3600'den ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. İki doğumunuz borçlanma şartlarını taşıyorsa, borçlanıp 1440 gün kazandıktan sonra 2335 gün daha prim ödeyerek priminizi 5375 güne tamamlayacağız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 2000 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
57 YAŞINDA EMEKLİLİK
Emeklilik konusunda merak ediken konulardan birisi olan askerlik borçlanmasıyla emeklilik konusuna dair bir diğer soru ve cevap.
14 Eylül 1978 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Temmuz 1997. Toplam 1907 gün primim var. 1998'de 18 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 3993 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
Ne Zaman Emekli Olurum?
SGK internet sitesi üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerinden ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. SGK'nın internet sayfasında yer alan makalelerde ne zaman emekli olabileceğinizi kendiniz hesaplayabilirsiniz ya da SGK tarafından hazırlanan sorgulama sayfasına bilgilerinizi girerek otomatik olarak öğrenebilirsiniz. SGK'nın cep telefonları için hazırlamış olduğu uygulamada da ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplamak oldukça kolay.
Ne Zaman Emekli olurum? SMS ile Öğrenme.
SGK'nın 5502 SMS Bilgi Servisi Uygulaması ile de emeklilik sms ile öğrenme ve sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olurum? SGK 5502 SMS Bilgi Servisi Rehberi sayfasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.
Emeklilik Yaşı Hesaplama
Ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabını linkimizde bulabileceğiniz emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Erken Emeklilik Yaşı
Erken emeklilik çalışanlar için SGK tarafından sunulmuş bir avantajdır. Erken emeklilik için SGK bazı şartlar ortaya koymuştur. 2008 yılından daha önceki çalışma zamanları ile yıpranma payları da dikkate alınacaktır. 5510 sayılı Kanun'da açıklandığı üzere emeklilik yaşı normal şartlarda kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirtilmiştir. Fakat istisnalarda mevcuttur. Bazı çalışma şartlarıyla ilişkili olarak eklenen hizmet süreleri emeklilik yaş hadlerinden düşürülmekte. Belirtilen durumlardan bazıları ise şunlardır; malüliyet ve fiili hizmet zamları.
Daha Erken Emekli Olunabilecek Meslekler
Erken emekli olabilecek bazı meslek grupları fiili hizmet zammı ile çalıştıkları sürelerin belirli bir kısmı ek hizmet olarak kabul ediliyor. Bazı belirli kısımları da emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Mesleklerden bazıları, itfaiyeciler, cam fabrikalarında çalışanlar, su altında çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışanlar, polis ve emniyet mensubu olan kişiler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışanlar, basın kartı olan kişiler, radyoaktif ve radyasyon ile ilgili işlerde çalışanlar, demir-çelik fabrikalarında çalışan kişiler, kanalizasyon ve çevre kirliliği ile ilgili işlerde çalışanlar, maden ve yeraltı işlerinde çalışanlar, termik santralde çalışanlar, cıva üretiminde ve çimento fabrikalarında çalışan kişiler gibi meslek gruplarında bulunanlar erken emeklilik avantajından yararlanabileceklerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alan, emniyet mensubu kişiler ve Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri en fazla 8 yıl olarak faydalanabileceklerdir. Maden, kanalizasyon, çevre kirliliği gibi hizmetlerde çalışan kişilere süre kısıtlaması bulunmuyor. Fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaşından çıkarılabilmesi için malüliyet ve vefat durumları dışında, maden ve yer altı işlerinde çalışan sigortası bulunan kişiler en az 1800 gün, diğer sigortası olan kişiler için ise en az 3600 gün bu işlerde çalışmaları icap etmelidir. Fiili hizmet süresi zammı en fazla 3 yıl olmak şartıyla yarısı emeklilik yaşından düşürülmektedir.
KAYNAK: POSTA