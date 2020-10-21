İntibak ve ek gösterge yasası son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda öncelikle 3600 ek gösterge hakkında bilgi verelim. 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri arasında geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin yapılan açıklamalar yer alıyordu. 3600 ek gösterge Türkiye'de hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını doğrudan etkileyecek. 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Öte yandan bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi yapılmış ve maaşları o dönem 300 TL'ya kadar artmıştı. Bu intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edildi. Bu düzenleme için davalar açılmış olsa da yargı yolu kapandı. Zira düzenleme için alınan son kararda yargı mercileri TBMM'yi işaret ettiler. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...