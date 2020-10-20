Kim Ne Kadar Zam Alacak?

Taşeron işçiler için yüzdelik dilim çıkarsa kimin maaşı ne kadar, artacak?

Burada önemli olan nokta kadroya geçiş süreci. O dönem ki maaşların asgari ücrete göre ayarlaması yapılacağından burada avantajlı olup ek maaş alacaklar maaşı yüksek olanlar olacak. Ancak bakanlık kararı farklı maddeler de ile de çıkarabilir. Beklentiler ise asgari ücretten yüksek maaş alırken kadro sonrası maaşı düşenlere yönelik bir ek zam.

Yüzdelik Dilim düzenlemesi ise yetkili konfederasyonun Çalışma Bakanlığı ile yapacağı 2020 TİS görüşmeleri sonrasında belli olacak.