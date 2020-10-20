Taşeron işçilerin ücretlerine yapılacak zam oranı 4/D'li personeller için en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. 2020 seneyi Toplu İş Sözleşmelerinde ele alınması beklenen karara dair Çalışma Bakanlığı'ndan bir yazı ortaya çıktığı iddia edilmişti. Yüzdelik dilim mevzusunda pozitif adımların yer aldığı bu yazı daha sonra kaldırıldı. Yüzdelik dilim düzenlemesi taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşlarına göre yapılacak. Taşeron işçiler kadroya alınmadan önce ne kadar maaş alıyorlarsa maaşlar o dönemki asgari ücrete göre oranlanacak. Peki Taşeron maaşlarına ayrı ayrı zam mı geliyor? İşte yüzdelik dilimle asgari ücret zammı!
Kim Ne Kadar Zam Alacak?
Taşeron işçiler için yüzdelik dilim çıkarsa kimin maaşı ne kadar, artacak?
Burada önemli olan nokta kadroya geçiş süreci. O dönem ki maaşların asgari ücrete göre ayarlaması yapılacağından burada avantajlı olup ek maaş alacaklar maaşı yüksek olanlar olacak. Ancak bakanlık kararı farklı maddeler de ile de çıkarabilir. Beklentiler ise asgari ücretten yüksek maaş alırken kadro sonrası maaşı düşenlere yönelik bir ek zam.
Yüzdelik Dilim düzenlemesi ise yetkili konfederasyonun Çalışma Bakanlığı ile yapacağı 2020 TİS görüşmeleri sonrasında belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM İLE TAŞERON İŞÇİLERE YENİ ZAM
Yüzdelik dilim düzenlemesi taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşlarına göre yapılacak. Taşeron işçiler kadroya alınmadan önce ne kadar maaş alıyorlarsa maaşlar o dönemki asgari ücrete göre oranlanacak. Şuan ki maaşlarda o orana göre yeniden belirlenecek. Ancak tüm bunların olabilmesi için Çalışma Bakanlığı'nın onay vermesi gerekiyor.
MAAŞ DÜZENLEMESİ
1 milyona yakın 4/D'li işçi, bu düzenleme sonrası bir de seyyanen maaş zammı bekliyor. Enflasyona ezilen maaşlara en az 1000 TL zam isteniyor.
MAAŞ ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ OLACAK?
4/D'li personellerin 2020 yılı sonunda en büyük beklentileri maaş zam oranlarına yönelik olacak.
Uzun süredir her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan işçiler alım güçlerinin düştüğünü bildirerek yüksek orandan zam talep ediyorlar. Ne Çalışma Bakanlığı ne de yetkili sendika herhangi bir açıklamada bulunmazken en düşük zam oranı için 2021 enflasyon hedefi yüzde 8.5 oranı üzerinde duruluyor. En yüksek oran için ise yüzde 15, yüzde 17.5 oranları sıkça konuşuluyor.
4/D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEMESİ GEREKEBİLİR
Devlet birimlerinin her kademesinde görev alan 4/D'li personeller 2020 yılının ikinci yarısını toplu iş sözleşmesini beklemekle geçirdiler.
31 Ekim tarihinde iş kolları değişecek olan taşeron işçiler, Ekim sonrası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasını bekliyorlardı. Görüşmelerin belli bir sürede tamamlanması ve yeni kararların açıklanması beklenirken konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
2020 TİS BAŞLIKLARI
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları yeniden belirlenecek. Bu alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. TİS görüşmelerinin zirvesinde ise maaş zammı, görev tanımı, yüzdelik dilim, tayin hakkı ve ek ödeme ikramiye promosyon artışları olması bekleniyor.