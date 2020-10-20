1.000 TL pandemi 4. faz sosyal yardım müracaatları ile alakalı vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs salgını sebebiyle gereksinim sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor. E- Devlet üzerinden müracaat yapıldıktan sonra yeniden E- Devlet üzerinden müracaat neticeleri açıklanıyor. Pandemi dayanağı müracaat koşullarını taşıyanvatandaşlara ise 1000 TL Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü misyonluları tarafından zarf ile vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor. Peki Pandemi sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 TL Pandemi başvuru ekranı ve başvuru sonucu sorgulama ekranı... son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?
Koronavirüs döenminde hayatımıza giren ve adını öğrendiğimiz pandemi destek parası normalleşme sürecinde de araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi destek başvurusu yapmak isteyen ve "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.
1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;
Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,
SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,
İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.
1.000 TL SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?
Bu sosyal yardımı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle faz 1 ve faz 2 pandemi sosyal yardım ödemeleri verilen vatandaşlara 3. faz ödemesi verilmiyor. Daha önce bu yardımdan yararlanmamış olmak gerekiyor. Ayrıca kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlara da 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmayacak.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.000 TL Pandemi Sosyal Destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru ekranına ait linki haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Bu ekrana giriş yapan vatandaşlardan bir form doldurmaları isteniyor. Bu formda TC Kimlik numarası, ikamet adresi, medeni durumu, çocuk sayısı, aylık kira gideri, aylık fatura tutarları, çalışma durumu, aylık gelir, hanede yaşayan kişi sayısı, toplam hane geliri, banka hesap bilgilerinin bildirilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "devam et" butonu tıklanıyor. Açılan sayfada verilen bilgiler son defa kontrol ediliyor ve ardından işlem tamamlanıyor.
1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 3. faz 1.000 TL sosyal yardımlar için e-devlet üzerinden yapılan başvuruların sonuçları yine e-devlet üzerinden açıklanmaktadır. E-Devlet sistmei üzerinde Aile, Çalışme ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetleri arasında bulunan sosyal yardım sorgula butonuna tıklanarak başvuru sonuçları öğrenilebiliyor.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI
1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI
PANDEMİ DESTEK PARASI KAÇ AY VERİLECEK?
Birçok vatandaş pandemi destek parasının sadece bir ay verildiğini düşünüyor. Fakat durum oldukça farklı. Muhtaç durumunda olan kişilere 1.000 lira sosyal yardım parası verilmeye devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Fakat uygun görülen ailelere ödemeler bir süre devam edecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir. Eğer e- Devlet üzerinden giriş yapamıyor, şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı bilmiyorsanız, T.C. kimlik numaranızı Nüfus Müdürlükleri'ne giderek kimlik değiştirme işlemi yaparak alabilirsiniz. Daha sonra en yapın PTT'ye giderek bir e-devlet giriş şifresi almanız gerekiyor.