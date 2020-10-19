Kadroya geçen taşeron işçiler için son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada iyi haber verildi ve nöbete kalan işçilere ücret ödenmesinin yolu açıldı. Bakanlık, bundan önce Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 'da hüküm yer almadığı için, 4/B'li personele nöbet ücreti verilmeyeceği yönünde açıklama yapmış, ancak yayımlanan yeni görüş yazısında ek ücretlerin verilebileceğini söyledi. Ayrıca 4/D'li personeller 1 Kasım itibariyle iş kollarını değiştirecekler. Yeni bir döneme başlayacak olan kadrolu taşeron işçiler için yeni dönemin en önemli konusu maaş zam oranı. Çalışma Bakanlığı'nın ne kadar zam oranı teklif edeceğini merak eden işçiler yetkili sendikanın talebini de araştırıyorlar.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Strateji Geliştirme Bakanlığı tarafından 7 Eylül günü bir görüş yayımlandı ve 2017/5 sayılı Nöbet Genelgesinde yer alan hükme atıfla işçi statüsündeki personele nöbet ücreti verilebileceği yönünde görüş verildi.
İşte o görüş yazısı:
İlgi yazınız ile il müdürlüğünüze bağlı 24 saat esasına göre hizmet vermekte olan yatılı kuruluşlarda 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personellerin nöbet hizmetlerine dahil edilmesi halinde nöbet ücreti ödenip ödenemeyeceği konusunda başkanlığımız görüşü istenilmektedir.
Bilindiği üzere, Bakanlığımız 2017/05 sayılı Nöbet Hizmetleri Genelgesinin 'üncü maddesinde "Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Odyolog, Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, hemşire, fizyoterapist, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, sosyolog, öğretmen, çocuk eğitimcisi ve din görevlkisi nöbet tutmakla yükümlü personeldir. "4 'üncü maddesinde: "Nöbet tutmakla yükümlü personel sayısının 7 'den az olması halinde kuruluşta 657 sayılı DMK 'nın 4 'üncü maddesinin 1 inci fıkrasının a bendi kapsamında görev yapan personele kuruluş müdürünün teklii, il müdürünün onayı ile nöbet görevi verilebilir" ve 7 'nci maddesinde de; "Kuruluşlarımıza diğer kamu kurumlarından yalnızca nöbet ücreti için personel görevlendirilmemesi esastır. Ancak, ihtiyaç halinde kuruluşun bulunduğu memuriyet mahallinde diğer kamu kurumlarındna 3 üncü maddede belirtilen unvanlı personele, il müdürünün teklifi, mülki idarre amirinin onayı ile nöbet görevi verilebilir.
Zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürğün uygun görüşü üzerine diğer personele de nöbet görevi verilebilir" hükmü yer almaktadır.
İlgili Genelgenin 18'inci maddesinde ise "Nöbet ücreti alınması hususunda; 24 Nisan 2015 tarihli 29336 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 19 Mart 2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aile Bakanlığı, Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin esasların 8 'inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Kamu Görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin yapılan toplu sözleşme hükümleri ile bu genelge hükümleri arasında farklılık olması halinde toplu sözleşme hükümleri uygulanır. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılamaz." denilmektedir.
Bu bağlamda, zorunlu hallerde ilgili Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile nöbet görevi verilen 4/D sürekli işçi kadrosunda çalışan personellere, söz konusu genelgenin 18 'inci maddesi doğrultusunda ücret ödenebileceği değerlendirilmektedir. "
MAAŞ DÜZENLEMESİ
1 milyona yakın 4/D'li işçi, bu düzenleme sonrası bir de seyyanen maaş zammı bekliyor. Enflasyona ezilen maaşlara en az 1000 TL zam isteniyor.
MAAŞ ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ OLACAK?
4/D'li personellerin 2020 yılı sonunda en büyük beklentileri maaş zam oranlarına yönelik olacak.
Uzun süredir her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan işçiler alım güçlerinin düştüğünü bildirerek yüksek orandan zam talep ediyorlar. Ne Çalışma Bakanlığı ne de yetkili sendika herhangi bir açıklamada bulunmazken en düşük zam oranı için 2021 enflasyon hedefi yüzde 8.5 oranı üzerinde duruluyor. En yüksek oran için ise yüzde 15, yüzde 17.5 oranları sıkça konuşuluyor.
4/D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLEMESİ GEREKEBİLİR
Devlet birimlerinin her kademesinde görev alan 4/D'li personeller 2020 yılının ikinci yarısını toplu iş sözleşmesini beklemekle geçirdiler.
31 Ekim tarihinde iş kolları değişecek olan taşeron işçiler, Ekim sonrası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasını bekliyorlardı. Görüşmelerin belli bir sürede tamamlanması ve yeni kararların açıklanamsı beklenirken konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
2020 TİS BAŞLIKLARI
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları yeniden belirlenecek. Bu alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. TİS görüşmelerinin zirvesinde ise maaş zammı, görev tanımı, yüzdelik dilim, tayin hakkı ve ek ödeme ikramiye promosyon artışları olması bekleniyor.