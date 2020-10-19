Emekliler senelerdir bekliyordu! 1200 TL maddi destek verilecek… Şartlar ve detaylar belli oldu!

TEB'DEN EMEKLİLERE 1200 TL'YE VARAN PROMOSYON ÖDEMESİ

Bilindiği üzere emekli vatandaşlar için bankalar maaş promosyonu ödemesi yapıyorlar. Bu ödeme tutarlarında en alt sınır Şubat ayında belirlenirken çok sayıda banka kendi özel kampanyasını uyguluyor. Daha çok emeklinin kendi bünyesinden maaşını kullanmasını isteyen bankalar bu promosyon ödemelerinde tutarları artırdılar.

TEB'in Yeni Promosyon Kampanyası

TEB'den emekli maaş promosyonu almak isteyen vatandaşlar öncelikle banka ile sözleşme imzalayacaklar. Emekli maaşını 3 yıl boyunca TEB bünyesinden almayı taahhüt edecek emeklilere ise banka maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapacak.

1.200 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanya Detayları:

Kampanya 23.09.2020 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.

Emekli müşterilerimizin kampanya dönemi içerisinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.

Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.

Aşağıdaki tabloda "Nakit Promosyon" sütununda belirtilen tutarlar müşterilerimizin emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt etmelerine karşılık ödenecek promosyon tutarlarını, "Ek Promosyon" sütununda belirtilen tutarlar ise müşterilerimizin 36 aylık taahhüt süreleri boyunca Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.

Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon

0-1.499 TL 500 TL 300 TL 800 TL

1.500-2.499 TL 625 TL 375 TL 1.000 TL

2.500+ TL 750 TL 450 TL 1.200 TL

Kampanya döneminde verilen ek promosyon, yeni verilen 36 aylık emekli taahhütnamesi ve 2 adet otomatik fatura ödeme talimatları için geçerli olup verilen ürün ve/veya taahhütlerinden herhangi birinin iptal edilmesi, Bankamızda var olan Otomatik Fatura Talimat adedinin 2'nin altına düşmesi durumunda verilen ek promosyon müşterilerimizden kıstelyevm esasına göre iade alınacaktır.

Kampanya döneminde verilen ek promosyon emekli maaşını TEB'e yeni taşıyacak müşterilerimiz için geçerli olup TEB'den emekli maaşını alan mevcut müşterilerimiz de taahhüdünü 36 aylık sürede yenileyerek kampanya döneminde verilen ek promosyon tutarında promosyon almaya hak kazanabilirler.

TEB Emekli dünyasının avantajlarından yararlanmak ve 1.200 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırmamak için TEB Şubeleri ile iletişime geçebilir veya Bireysel İnternet Şubemizden emekli maaş taahhütnamesini dijital olarak onaylayabilirsiniz.

Nakit promosyondan yararlanabilmek için müşterilerimiz kendilerine bağlı olan tüm maaşlarını bankamıza taşımaları gerekmektedir.