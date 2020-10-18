2021 yılında SSK, Bağ-kur ve emeklenin maaşları ne kadar olacak? Emekli ile yeni dönemde emekli olmayı düşünen vatandaşlar 2021 yılında ne kadar emekli maaş alacaklarını merak ediliyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez emekli maaşlarına zam yapılıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşlar 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Şu ana kadar Temmuz, Ağustos, Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.
TÜİK AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 0.97 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Yani Ocak zammı için yol yarılandı. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 olarak görünüyor.
Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
Emekliye en az 1.988 Lira; en düşük emekli aylık tutarı esnaf vatandaşta bin988, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lı vatandaşta 2bin353 lira, memurda 2bin 938 lira olarak artış yaşanacak. Memura en az olarak 3882 lira aile destek yardımları hariç en düşük memur maaşı 3882 lirayı bulacak. 527 lira aile yardımı, yüzde 4,4 oranında yükselişle eş yardımları 366 lira, çocuk yardımlar sıfır-altı yaş için 80 lira daha üst yaş gruplarında 40 liraya çıkacak. İki çocuklu ve eşi herhangi bir işte aktif olarak çalışmayan memur 527 lira alabilme imkânı oluşacak.
Doktora 2741TL, emekli sandığı bünyesi altında doktorlara her ay düzenli olarak yapılan ilave ödeme tutarları uzmanlarda 2bin 625 liradan 2bin 741 bulacak. Uzman olmayan doktorlarda ise bu tutar 2bin 7 liradan 2 bin 96liraya kadar ulaşacak.
Yaşlıya 742TL, 65 yaş maaşları halen 711,50 lira seviyelerin de seyrederken bu tutar 742,81 liraya kadar çıkacak.
Engelliye 592 lira ile 889 tl arasında, yüzde 40 oranında yüzde 69 oranları arasında engelli olan vatandaşların aylık gelirleri 592 liraya çıkarken, yüzde 70 ve üzeri engelli olan vatandaşların aylık gelirleri 889liraya kadar artış gösterecek.
Evde bakıma ise 1612TL evde bakıma muhtaç olan yaşı ve engelli vatandaşların yakınlarına ödenen bu aylık maaş 1612TL'ye kadar yükseliş gösterecek.
EMEKLİ MAAŞI PAZARA DENK GELİRSE NE OLUR?
Bağkur, SGK ve memur emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. Emekli maaşı cumartesiye gelenlerin ödemeleri cuma, pazara gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek veriliyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emekli maaşları son rakamı 9 olanların her ayın 17'sinde, 7 olanların 18'inde, 5 olanların 9'unda, 3 olanların 20'sinde, 1 olanların 21'inde, 8 olanların 22'sinde, 6 olanların 23'ünde, 4 olanların 24'ünde, 2 olanların 25'inde, 0 olanların 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödeniyor.
SGK ve Bağkur emekli maaşları son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için her ayın 25'inde; 3,1 olanlar için 26'sında; 8,6, 4 olanlar için 27'sinde; 2 ve 0 olanlar için ise 29'unda yatıyor.