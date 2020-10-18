TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.

HER YIL DÖRT TAKSİTLE ÖDENİYOR

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta ve üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da ödendi.

Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.