TSK sözleşmeli er alımları genç vatandaşlarımızın ilgini çeken, takip ettikleri duyurular oluyor. Asgari olarak ilköğretim mezunu, 20 ile 25 yaş aralığındaki adaylar sözleşmeli er ilanlarına başvuruda bulunabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sözleşmeli er olarak katılmak isteyen adayların fiziki yeterlilik, mülakat ve seçim aşamalarını başarıyla tamamlamaları gerekiyor. Sözleşmeli er ilanlarına nasıl başvurulur, öğrenim şartı nedir, yaş şartı var mı gibi soruların cevapları haberimizde...
* MSB KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2020 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ
Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 15 Eylül-26 Ekim 2020 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır?
Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.
Sözleşmeli er başvurusunda öğrenim şartı nedir?
En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak şartı aranmaktadır.
Sözleşmeli er başvurusunda yaş şartı nedir?
Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.
Sözleşmeli er başvurusunda askerlik şartı nedir?
- Askerlik hizmetine devam etmek
- Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış olmak
- Askerlik hizmetine başlamamış olmak şartı aranmaktadır.
Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak sözleşmeli er olunabiliyor mu?
Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.
Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?
Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
a. Başvuru evraklarının incelenmesi/Evrak Kontrol,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki yeterlilik testi (FYT),
ç. Mülakat,
d. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü),fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)
Fiziki değerlendirmede nelere bakılmaktadır?
Adayların boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı, bu konuda görevlendirilen personeller tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak kontrol edilmektedir.
Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?
Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 400 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?
Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
Sözleşmeli erlikten muvazzaf astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, astsubaylığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde astsubaylığa nasbedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir.
Sözleşmeli erler hangi görevleri yaparlar?
Sözleşmeli erbaş ve erler; istihdam edildikleri kadro görevleri ile TSK İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar.
Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi?
Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra evlerine gidemezler.
Sözleşmeli er adaylarının izin alma hakkı var mıdır?
Sözleşmeli er adaylarının yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er olduktan sonra verilebilir.
İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavlardan sonra ne işlem yapacaktır?
İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar; sağlık raporu işlemleri için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.
Değerlendirme/sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?
Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50'si ve mülakat notunun % 50'si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?
Eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli erler ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır.
Sözleşmeli erbaş ve erlerin yedi (7) yıllık hizmet sürelerinin sonunda memuriyete geçiş hakları var mıdır?
Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar. Konuyla ilgili hususlar 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunda belirtilmektedir.
Sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa geçiş hakkı var mıdır?
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar, -9 yaşını geçmemiş olanlar müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.