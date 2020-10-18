Mevduat Faiz Oranları

Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

Vade Çeşitleri

Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.

Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.