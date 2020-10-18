Emekliye en az 1.988 Lira; en düşük emekli aylık tutarı esnaf vatandaşta bin988, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lı vatandaşta 2bin353 lira, memurda 2bin 938 lira olarak artış yaşanacak. Memura en az olarak 3882 lira aile destek yardımları hariç en düşük memur maaşı 3882 lirayı bulacak. 527 lira aile yardımı, yüzde 4,4 oranında yükselişle eş yardımları 366 lira, çocuk yardımlar sıfır-altı yaş için 80 lira daha üst yaş gruplarında 40 liraya çıkacak. İki çocuklu ve eşi herhangi bir işte aktif olarak çalışmayan memur 527 lira alabilme imkânı oluşacak.

Doktora 2741TL, emekli sandığı bünyesi altında doktorlara her ay düzenli olarak yapılan ilave ödeme tutarları uzmanlarda 2bin 625 liradan 2bin 741 bulacak. Uzman olmayan doktorlarda ise bu tutar 2bin 7 liradan 2 bin 96liraya kadar ulaşacak.

Yaşlıya 742TL, 65 yaş maaşları halen 711,50 lira seviyelerin de seyrederken bu tutar 742,81 liraya kadar çıkacak.