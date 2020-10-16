Toplam 7200 lira maaş hesaplara yatıyor! Online başvurabilirsiniz! Başvuru alma şartları nedir? İşte başvuru ekranı

0-15 YAŞ ÇOCUĞU OLAN

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor.

SİGORTA PRİMİ DAHİL

Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor