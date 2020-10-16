Müracaat yapan kişilere 5000 ve 10000 TL'lik geri ödemeli ödünç para verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen ödünç para desteği 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki biçimde sağlanıyor. Ancak öbür sosyal desteklerden değişik olarak ödünç para desteği alanların sonraki yarıyılda bu parayı geri ödemeleri gerekiyor. 'Ödünç para geri ödenmezse ne olur' sualinin yanıtı ise cezai işlem olarak karşımıza çıkar. Hiçbir gerekçesi olmadan ödeme dönemini aksatan kişiler hakkında cezai işlem başlatılır ve ilgili kuruma bağlı sistem üzerinden çıkartılabilir. Aile Bakanlığı, tüm vatandaşlarımıza yardım yapabilmesi ve yardım paralarını yönetebilmesi için çalıştırılan devletimizin en önemli kurumlarından bir tanesidir. İşte ilgili son dakika haberleri
Ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde kararname
Ödünç para sistemi hakkında detaylı açıklamalarda bulunan bakanlık, bu yardım kararını Merkez Yönetim Kurulu Yardım Yönergesi'nin 8. Maddesine göre aldıklarını açıkladı. Bu açıklamalara göre birçok alanda bu ödemeleri gerçekleştirecek olan bakanlık, TOKİ ve belediye konut projelerinde ödemesi bulunan kişilere bu ödemeleri yapacaklarını duyurdu. Ödünç para uygulaması dışında duyurulan bu ödemelere Konut Edindirme Yardımı adı verildi. Ayrıca herhangi bir sıra dışı durum anında konut onarım yardımı da kişilere verilecek.
Ödünç para başvurusu nasıl yapılır?
Bakanlık tarafından dijital ortamda doldurulan başvuru formları sonucunda verilen ödünç paralar formuna bakanlığa ait resmi intenet sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinden de giriş yapılarak başvuru yapmak mümkündür.
Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar ise şunlardır:
Herhangi bir banka veya bakanlığa borç bulunmaması,
Başvuru formundaki bilgileri doğru vermesi,
İş arkadaşlarından en az iki kefil gösterilmesi,
Bundan önce bu yardımdan alınmaması,
Sandığa en az 3 yıldır kayıtlı olunması,
Gerekli ödemelerin sağlanması gerekmektedir.
Ödünç para ikraz yardımı ödemeleri
Bu ödemeleri alacak kişilerin ödemeleri taksitlendirilir. Bu taksitler kişinin aylık maaşı üzerinden otomatik olarak kesilir. Kişiler borçlarını bu vesileyle ödeyerek bitirdikten sonra tekrardan bu sisteme kayıt olarak yardımdan yararlanabilmektedir. Borcunu erken ödemek isteyen veya tamamını kapatmak isteyen kişilere ilgili kurum tarafından tekrar ikraz hakkı tanınır. Banka hesabına yatırılan ikrazları düzenli olarak ödeyen kişiler başvuru talep ederek tekrar ödeme alabilir.
Ödünç para geri ödenmezse ne olur?
Ödünç para alan kişilerden her ay düzenli olarak ödeme yapması talep edilir. Bu ödemeleri herhangi bir durum belirtmeden aksatan kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. Bu kişiler ilgili kuruma bağlı organlar tarafından sistem dışına çıkarılabilmektedir. Üye son yardımını öder ve alacağı varsa alacağı ödenir. Taahhütname veren üyelerin bu ödemelere ait belirlenen para yardımı dilekçe halinde dosyasına eklenir.
ÖDEME TABLOSU NASIL?
AİLE BAKANLIĞI ÖDÜNÇ PARA SİSTEMİ DETAYLARI
a) Ödünç Para (İkraz) Yardımlarını talep eden vatandaşlarda;
Farklı bir sisteme, bankaya borçlu olmaması gerekir,
2-Sandıktan alacağı yardım talep formunu gereğince düzenlemiş olması,
3-Çalıştığı iş yerinden, zorunlu üyeler arasından iki kefil göstermesi, Ödünç para sisteminden daha önce para almamış olması,
Üyenin aylık net istihkakının, icra, nafaka, temlik, vb. kesintilerinden sonra kalan kısmının, talep edilmesi önemli. Aylık ikraz taksit tutarının iki katından az olmaması, (İkraz talep eden üyenin aylık istihkakının tamamı üzerinde nafaka, temlik veya tedbir var ise lehine nafaka, temlik veya tedbir konulan kişinin, Sandık lehine ikraz borcunun tamamını kaldırdığını gösteren belgenin icra müdürlüklerinden alındığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonunda ödünç para yardımı almaya hak kazanırlar),