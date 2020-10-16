13 milyon emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. Yeni bilgiler gelmeye devam etti. Emeklilere ek kaynak ayrıldı. 'Emekli bayram ikramiyesi ne olacak' diye merak edenler için bu sorunun yanıtı da netleşti. 2021-2023 bütçesinde, 474 milyar lira ile çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe ayrıldı. Emekli aylıklarına ek kaynak aktarılırken, bayram ikramiyelerinin süreceği bildirildi. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon, memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı alırken; 'eşit zam' talepleri var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 'Zamlarımız memur emeklilerininki gibi toplu sözleşmede belirlensin' çağrısı geldi. İşte ilgili son dakika haberleri
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SÜRECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 474 milyar lira ödenek ayrıldı. Emekli, yaşlı aylıklarına ek kaynak ayrılırken; bayram ikramiyeleri ödenmeye devam edecek. Memur-işçi tüm çalışanların hakları korunacak, sosyal destekler artarak sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gelecek yıl için 155 milyar, 2022 yılı için 161.1 milyar, 2023 için 157.8 milyar lira bütçe öngörüldü.
EMEKLİYE TOPLU SÖZLEŞME
Bütçede memur maaşlarında yapılan artışların emekli aylık ve ikramiyelerinde oluşturacağı artışlar, dini bayramlarda verilen ikramiyeler de yer aldı.
Son yıllarda hayata geçirilen promosyon, bayram ikramiyesi, taban maaş düzenlemeleri emeklilerin gelirini yükseltirken, refahı artıracak çalışmalara devam ediliyor. Emeklilerin de bazı talepleri bulunuyor. Bunlar arasında, 'eşit zam' formülü yer alıyor.
İYİLEŞTİRME İMKANI
Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" diyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu açacağının da altını çiziyor. Böylece aynı zam oranları uygulanacak.
ZAM VE FARK
Geçtiğimiz Temmuz ayında hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri yüzde 5.75 zam aldı. Yaklaşan Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.