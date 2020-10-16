13 milyon emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. Yeni bilgiler gelmeye devam etti. Emeklilere ek kaynak ayrıldı. 'Emekli bayram ikramiyesi ne olacak' diye merak edenler için bu sorunun yanıtı da netleşti. 2021-2023 bütçesinde, 474 milyar lira ile çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe ayrıldı. Emekli aylıklarına ek kaynak aktarılırken, bayram ikramiyelerinin süreceği bildirildi. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon, memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı alırken; 'eşit zam' talepleri var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 'Zamlarımız memur emeklilerininki gibi toplu sözleşmede belirlensin' çağrısı geldi. İşte ilgili son dakika haberleri