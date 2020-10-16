Bereketli kredi nedir ve kimler yararlanma hakkına sahiptir? O adım atıldı! Büyük kolaylık sağlayacak yardım geldi!

Çekmiş oldukları kredilerin borçlarını zamanında ve her ay düzenli bir biçimde ödeyen vatandaşlara teşekkür amacıyla faydalı kredi altında bir proje sunulmaya devam ediyor. Devletimizin çiftçilerimize sağlamış olduğu finansal dayanakları bir çoğumuz öğrenmekteyiz. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat bankası iş birliğiyle bir çok nakit imkânı çiftçilerimize sağlanmaktadır. Çiftçimizin başvuru yapacağı kredi paketine göre de faiz oranları ve geri ödeme vadeleri değişiklik gösterdiğini biliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilecek olan faizsiz Bereketli Kredi paketininde aynı şekilde şartları vardır. İşte ilgili son dakika haberleri
Bereketli kredi nedir ve kimler yararlanma hakkına sahiptir?
Çekmiş oldukları kredilerin borçlarını vaktinde ve düzenli bir şekilde ödeyen vatandaşlara teşekkür amacı ile bereketli kredi altında bir proje sunulmaya devam ediyor. Bu proje sırasında tarım kredi ortaklıkları için 2021 yılı için 10 bin TL ye varan faizsiz kredi uygulamaları ön planda olacak.Poyraz açıklaması sırasında; tarım kredi ortaklıkları arasında 2019 yılı içerisinde borcunu zamanında ödemiş ve üzerilerine düşen yükümlülükleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmeyi başaran çiftçiler adına bereketli kredi kapsamı ile projenin hazır olduğunu bildirdi.
2019 yılı boyunca zamanında ödemelerini yapmış olan vatandaşlar için kullanılmış olan kredilerin yüzde onluk dilimleri kadarı; 2021 yılında ocak – şubat ve mart aylarında tam bir yıl boyunca faiz olmadan kullandırılacak olduğunu aktardı. Bu kredi ile beraber ortaklar ile tarımsal girdi anlamlarında ihtiyaçları olan gübre – ilan – akaryakıt ile beraber gerekli diğer tarımsal giderler adına faizsiz bir şekilde alımları devam edecek. Geçtiğimiz sene içerisinde 100 bin TL kredi borcu olanlar için ortak olarak kullanılan 10 bin TL kredi fırsatları 0 faiz oranı ile verilecek.Belirli zaman aralıkları ile gelen çeşitli nedenlerden dolayı yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra tarım alanlarında yer alan finansman borçlarının yeniden yapılandırılacak olduğu ve ertelenmelerini de hatırlatarak; böyle anlar içerisinde borçlarını zamanında ödemiş ortaklar için eleştirilerin geldiğini de aktardı.
Gerekli olan şartlara uygun olanlar için her tarım kredi ortağı da çiftçinin bu proje kapsamında başvuru yapma haklarının yer aldığını aktarırken; ortaklık olarak kayıtlı bir şekilde kooperatiflere gitmelerinin ardından bilgi alınabilecek olduğu belirtildi.
Poyraz; hazine ve maliye bakanlığı ile beraber konu hakkında yapılan görüşmeler ile beraber bunlar üzerinde indirimli olarak verilen kredi kullanımları yanı sıra aynı kredi kullanımları için sabit oranlı olarak krediye dönüşmelerini sağladıklarına dikkatleri çekti. '' şu an ortaklıkları olan vatandaşların yüzde oranları ile beraber yıllık kredi kullanma kapsamları ile beraber tarımsal giderleri temin etmeleri sağlanıyor. '' açıklamaları ile dikkatleri çekti.
Bereketli kredi kapsamı ne zaman başlayacak?
Tarım kredi genel müdürlüğü Fahrettin Poyraz tarafından gelen açıklamalara göre bereketli kredi 2021 yılının ocak ayında başlayacak. Tarihler daha net olarak belirlenmedi. Hangi bankalara hangi tarihler ile başvuruların yapılacağı yakın zamanda belli olacak.Devletten hibe destekli traktör yardımı…Çiftçiler için özel olarak sunulan desteklerden bir tanesi de hibe destekli traktör yardımı oluyor.
Tarımsal faaliyetlerin daha çok güçlenmesi ve kırsal yaşam alanlarının kalkınabilmesi için çiftçiler için sunulan yardımlardan bir tanesi oluyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok çiftçi vatandaşa ödenen bu yardımlar 2020 ve 2021 yıllarında da yapılacak mı merak ediliyor. Yakın zamanda devlet destekli traktör yardımı ile yakın zamanda net bir açıklama yapılacaktır.
Bereketli Kredi Başvurusunun Şartları Nedir?
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilecek olan faizsiz Bereketli Kredi paketininde aynı şekilde şartları vardır. Şartlara bakıldığı zaman medyaya yansıyan sadece bir tanesi gözükmektedir. O da çiftçimizin bir sezon önceki çekmiş olduğu tarımsal kredinin taksit ödemelerini zamanında yapmış olmasıdır.
ÇKS belgenizin bu sene içinde güncellenmiş olması.
Kredi kullanacakların TARSİM sigorta başvurusunda bulunması. Oranları TARSİM Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar? Yüzde 50 Hibe de bulabilirsiniz.
Devletin hiç bir kurumuna vergi borcunuzun olmaması gerekir. (BAĞKUR-SGK gibi)