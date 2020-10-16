KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Pandemi sürecinde kamu bankaları tarafından sunulan kampanyaların sona ermesinin ardından vatandaşlar kredi faiz oranları düşer mi sorusunu sormaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi detayları nedeniyle beklentiler de artmaya başladı. Bakan Albayrak, açıklamasında kredilerle ilgili de bazı bilgiler verdi. Temerrüde düşen firmalara mücbir sebep imkanı getirildiğini ve Kredi Garanti Fonu'nun limitini artırıp teminat sıkıntısı olan işletmelerin finansman erişimini sağladıklarını belirtti.

Bakan Albayrak, hane halkından esnafa, ihracatçıdan sanayiciye ve ekonominin bütün paydaşlarına çok düşük maliyetler ile finansman sağladıklarını vurguladı. Kamu bankaları aracılığıyla 267,4 milyar TL kredi finansmanı sağlandığını belirtti. Vatandaşlar tarafından konut kredisi düşecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Bakan Albayrak, 2023'e giderken dönüşüm sürecini çok daha kararlı ve güçlü adımlarla sürdüreceklerini aktardı ve kredi kullandırımına ilişkin süreçlerin iyileştirilmesine ve kredilerin veriliş amaçları doğrultusunda kullanımının sağlanmasına dair detaylı çalışmaların da devam edeceğini söyledi. Konut kredisi faiz oranları değişti mi konusunda ise vatandaşlar tarafından bankaların sunduğu güncel kampanyalar araştırılmaya devam ediyor.