16 Ekim güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda araştırmalar sürüyor. Bankalar kredi faiz oranlarını yükseltme için adeta yarışa girmiş durumda. Son haftalarda faiz oranlarını sürekli güncelleyen bankalar Cuma gününü de boş geçmedi. Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs döneminde verilen en uygun faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği uygun faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu. En uygun konut kredisi faizi veren banka hangisi araştırması yapan vatandaşlar, konut kredisi faiz oranları artmadan ev almak istiyor. İşte ilgili son dakika haberleri
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Güncel kredi faiz oranları konut, ihtiyaç ve taşıt kredileri açısından merak ediliyor. Halkbank müşterilerine ihtiyaç için 1.31, konut için 0.99 ve taşıt için de 1.30 faiz oranı sunuyor. Ziraat Bankası ise ihtiyaç için 1.32, konut için 1.29 ve taşıt için de 1.30 faiz oranı sağlıyor. Aynı zamanda İş Bankası kredi faizleri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İş Bankası ihtiyaç için 1.30 oran, konut için 1.25 oran ve taşıt için de 1.30 oran sunuyor. Konut kredisi faizleri 2020 güncel rakamları Vakıfbank için de belli oldu. Vakıfbank ihtiyaç için 1.34 oran, taşıt için 1.25 oran ve konut için de 1.29 oran sağlıyor.
Konut kredisi faiz oranları İNG Bank ve Denizbank için de merak ediliyor. İNG ihtiyaç için 1.19, konut için 1.24 oran ve taşıt için de 1.17 oran veriyor. Denizbank ise ihtiyaç için 1.76 oran, konut için 1.34 oran ve taşıt için de 1.41 oran sunuyor. Bankaların kredi faiz oranlarıyla ve kredi koşullarıyla ilgili olarak detaylı bilgi almak için bankalarla iletişime geçmek gerekiyor. Bankalar, müşterilere özel kampanyalar ve fırsatlar sunabiliyor. Bu nedenle vatandaşların durumlarına göre alabilecekleri kredi tutarları, faiz oranları, şartları ve vadeleri değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla en detaylı ve sağlıklı bilgi için bankalarla iletişime geçiliyor.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?
Pandemi sürecinde kamu bankaları tarafından sunulan kampanyaların sona ermesinin ardından vatandaşlar kredi faiz oranları düşer mi sorusunu sormaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi detayları nedeniyle beklentiler de artmaya başladı. Bakan Albayrak, açıklamasında kredilerle ilgili de bazı bilgiler verdi. Temerrüde düşen firmalara mücbir sebep imkanı getirildiğini ve Kredi Garanti Fonu'nun limitini artırıp teminat sıkıntısı olan işletmelerin finansman erişimini sağladıklarını belirtti.
Bakan Albayrak, hane halkından esnafa, ihracatçıdan sanayiciye ve ekonominin bütün paydaşlarına çok düşük maliyetler ile finansman sağladıklarını vurguladı. Kamu bankaları aracılığıyla 267,4 milyar TL kredi finansmanı sağlandığını belirtti. Vatandaşlar tarafından konut kredisi düşecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Bakan Albayrak, 2023'e giderken dönüşüm sürecini çok daha kararlı ve güçlü adımlarla sürdüreceklerini aktardı ve kredi kullandırımına ilişkin süreçlerin iyileştirilmesine ve kredilerin veriliş amaçları doğrultusunda kullanımının sağlanmasına dair detaylı çalışmaların da devam edeceğini söyledi. Konut kredisi faiz oranları değişti mi konusunda ise vatandaşlar tarafından bankaların sunduğu güncel kampanyalar araştırılmaya devam ediyor.
VATANDAŞ HESAPLI KONUTU SEÇİYOR
Bu yaz gayrimenkul sektörü hareketli günler geçirdi. Bu canlılık içerisinde Türkiye'de en çok 400 bin-800 bin lira arasında gayrimenkul alımı gerçekleşti. 1 milyon lira ve üzeri fiyatlı gayrimenkuller ise bu yıl pek ilgi görmedi...
Vatandaş hesaplı konutu seçiyor
Bu yılın ilk 6 ayı boyunca en çok konutun satıldığı il İstanbul olurken, İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Konya takip etti. 95 bin 271 konut satışının yapıldığı İstanbul'da satışın en yoğun olduğu ilçeler Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü olarak belirlendi. Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul'da 68 bin 231 konut el değiştirirken, bu satışların büyük çoğunluğunu 2+1, 3+1 dairelerle fiyatı 400 bin ile 800 bin lira arasındaki gayrimenkuller oluşturdu. Bu fiyat aralığında geniş seçenekler sunan Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgeleri yoğun ilgi gördü.
KREDİYLE ALINDI
Özellikle yazın başında gayrimenkul piyasasına can suyu gibi gelen faiz oranlarının düşüşünün de yerli alıcıyı tetiklediğini belirten ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde Türk gayrimenkul alıcılarının ağırlıklı olarak 400 bin ile 800 bin lira arasındaki gayrimenkulleri tercih ettiğini söyledi. 1 milyon lira ve üzerindeki fiyatlı gayrimenkullerin ise bu yıl ne yazık ki elde kaldığına işaret eden İdikut, şöyle konuştu: "Bu dönemde gerçekleşen satışların yüzde 50'den fazlası ipotekli satışlar oldu. Alıcılar gayrimenkul satış bedelinin yüzde 40 ila 60'ı arasında kredi kullanımını tercih etti. Örnek olarak 800 bin liralık bir gayrimenkulde, alıcı 400 bin lira nakit verip 400 bin lira kredi kullanmak istediğinde bu tutarda bir kredinin 120 ayda aylık ödemesi güncel faiz oranı ile 5.711 lira civarında oluyor. Bu kredinin ödenebilmesi için de aylık hane gelirinin en az 10 bin lira ve üzerinde olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 milyon lira ve üzerindeki gayrimenkullerde hem peşinat hem de aylık taksit ödeme güçlüğü yaşanıyor."
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.