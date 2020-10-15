Emekli aylıklarını artıracak yeni formül gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, gösterge sistemine geçilmesini ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının 70'e yükseltilmesini istedi. Buna göre en düşük maaş bin 800 lirayı bulacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri yüzde 5.75 zam aldı. Yaklaşan Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon, memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı alırken; 'eşit zam' talepleri var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 'Zamlarımız memur emeklilerininki gibi toplu sözleşmede belirlensin' çağrısı geldi. İşte ilgili son dakika haberleri
SEYYANEN ZAM TALEBİ
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon oranındaki yüzdelik zamların yerine seyyanen zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kalıyor. Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. 5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmeli. Bunun yanında, emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilsin. Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlensin. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselir."
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.
'ORAN GÜNCELLENSİN'
Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?
2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.
EMEKLİYE EN AZ ASGARİ ÜCRET!
En düşük emekli aylığı 2019'da bin, bu yıl bin 500 liraya çıkarılırken , emekliler yeni bir artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin teklifi ise her yıl asgari ücrete eşitlenmesi. Peki, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...
Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Üçüncü yılını dolduran bayram ikramiyeleri, zamlı ödenen ikinci promosyon gibi... Emekli aylıklarında iyileştirmelere de imza atıldı.
En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin liraya, bu yıl da bin 500 liraya yükseltildi. Emekliler, taban aylıkta önümüzdeki dönemde yeni bir artış daha yapılması beklentisi taşıyor. Tutar da telaffuz ediliyor.
HALEN 2.324 TL
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ- Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, halen net 2 bin 324 lira olan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak. Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.