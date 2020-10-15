





18 YAŞINI DOLDURACAK

Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğünü tarafından, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yeri ikamet amacıyla kullanılamayacak. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için diğer şartların yanı sıra, sorumlu emlak danışmanlarının 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması ve sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin seviye 5, emlak danışmanlarının ise seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartları aranacak.



