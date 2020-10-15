BAŞVURU KILAVUZU HAZIR

SPP Başkanı Aras Ali Altıntaş ise personel alımı hakkında açıklamalarda bulunarak hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti. Daha sonra yeni bir açıklama yaparak kılavuzun hazır olduğu Bakanlığın biraz daha beklenmesi talimatı verdiğini belirtti. SSP Başkanı Altıntaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kılavuzun ÖSYM 'de olduğu doğru, fakat Sağlık Bakanı tarafından bekletilmesine dair talimat var. ÖSYM Bakanlığın belirleyeceği tarihe göre ilana çıkacak ve bu tarihi Sağlık Bakanı Belirleyecek."