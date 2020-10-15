Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve çalışmaların devam ettiğini 2020 yılı içinde alımların yapılacağını vurguladı. SPP Başkanı Aras Ali Altıntaş ise personel alımı hakkında açıklamalarda bulunarak hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti. Daha sonra yeni bir açıklama yaparak kılavuzun hazır olduğu Bakanlığın biraz daha beklenmesi talimatı verdiğini belirtti. İşte ilgili son dakika haberleri
BAŞVURU KILAVUZU HAZIR
SPP Başkanı Aras Ali Altıntaş ise personel alımı hakkında açıklamalarda bulunarak hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti. Daha sonra yeni bir açıklama yaparak kılavuzun hazır olduğu Bakanlığın biraz daha beklenmesi talimatı verdiğini belirtti. SSP Başkanı Altıntaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Kılavuzun ÖSYM 'de olduğu doğru, fakat Sağlık Bakanı tarafından bekletilmesine dair talimat var. ÖSYM Bakanlığın belirleyeceği tarihe göre ilana çıkacak ve bu tarihi Sağlık Bakanı Belirleyecek."
BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI
Konu ile ilgili olarak Sağlık Bkaanı Fahrettin Koca'nın diğer açıklaması şöyle oldu:
"Özellikle bu dönemde sağlık kahramanlarımız cephede fedakarca savaşıyor. Bu dönemin yükünü nasıl kaldırdığımızı ben iyi biliyorum. Yoğun bakımda çalışan bir sağlık personeli, bu ortamda bir şekilde covidli olduğu bilinen hastaya saatlerce hizmet ettiğini, yeri geldiğinde damar yolunu açmak için saatlerce çalıştığını yorulduğunu çaba içinde olduğunu, evine giderken çocuğuna sarılamaması zor. Bu dönemde empati yapılması gerekiyor.
Açmak olduğumuz , yeni açtığımız, kapasitesini arttıracağımız hastaneler için çalışma yapıyoruz.
1-2 hafta içinde netleşmiş olur. Personel alımı yapacağız. Bunu bildirelim. 1-2 hafta içinde netleşmiş olur."