

TAŞERON TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Belediyelerde temmuzda başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olma hakkı elde edecek. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı.

KENDİ İŞKOLLARINA TESCİL EDİLECEK

"Tek işyerinde, tek sendika" uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hak-İş'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda verdikleri desteği anımsatarak, "Bizim örgütlediğimiz, sendikal hak kazandırdığımız, toplu sözleşme hakkı elde ettiğimiz 200 bin işçi, kanun zoruyla başka sendikalara geçirilmiş olacak. Bu düzeltilmeli" dedi.

Her işyerinde, kendi alanında çalışanların ilgili iş kolundaki sendikaya üye olmasını önerdiklerini anlatan Arslan, konuyu iki hafta önce Başkan Erdoğan'la da paylaştıklarını söyledi. Arslan, kamu toplu sözleşmelerinin konfederasyonlarla yürütülmesi nedeniyle bunun sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.