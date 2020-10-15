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    • Ekonomi
    • 15.10.2020 08:35
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    • 15.10.2020 08:35
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    Hazine ve 'nın o ilanı 'de! 13 ilde bulunan 34 taşınmaz özelleştirilecek

    Hazine ve 'nın özelleştirme süreçlerine ilişkin yatırımcılara yönelik ilanı 'de yayımlandı. Buna göre, , , , , , , , , , , , ve 'de bulunan 34 taşınmaza ilişkin ihaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

    AA
    13 ilde bulunan 34 taşınmaz özelleştirilecek

    Hazine ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 13 ilde bulunan 34 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

    Kurumun özelleştirme süreçlerine ilişkin yatırımcılara yönelik ilanı 'de yayımlandı.

    Buna göre, , , , , , , , , , , , ve 'de bulunan 34 taşınmaza ilişkin ihaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

    Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

    Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmesi için ilanda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacak. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.

    İlanda ayrıca ihale konusu taşınmazların geçici teminat bedelleri ve son teklif verme tarihlerine ilişkin detaylar yer alıyor.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın o ilanı Resmi Gazete'de! 13 ilde bulunan 34 taşınmaz özelleştirilecek