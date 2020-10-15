Emekli maaşları için yeni bir düzenleme önerisi gündeme geldi. Eğer bu düzenleme önerisi kabul edilirse emekli maaşları asgari ücret tutarına göre ayarlanacak. Halen en düşük 1500 TL maaş alan emekli vatandaşlar için talep edilen bu düzenlemenin kabul görmesi durumunda 824 TL zam gelecek. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine eşitlenmesini ön gören düzenlemenin kabul edilmesinde durumunda maaşlarda olacak artış miktarı en az 824 TL olarak. Öte yandan Pandemi sürecinde yapılan maaş düzenlemesinde ise emekli maaşları 1500 TL'ye yükseltilmişti. Bu düzenlemeler ile şu anda en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak ödeniyor. İşte ilgili son dakika haberleri
EMEKLİ MAAŞLARINA ASGARİ ÜCRET SINIRI
Emekli vatandaşların maaşlarında son dönemlerde iki ayrı düzenleme yapılmıştı. İlk yapılan düzenlemede geçtiğimiz yıllarda en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak sabitlenmişti. Pandemi sürecinde yapılan yeni bir düzenleme ile en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu.
Bu düzenlemelerin ardından ise Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi.
TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.
EMEKLİYE 824 TL ZAM VAR MI?
Emekli vatandaşların maaşlarına yapılması olan düzenlemeye ilişkin talep Türkiye Emekliler Derneğinden geldi. TÜED tarafından yapılan ve kamuoyunda çıkan yapılan basın açıklamasında, emeklilerin maaşlarına yapılan son düzenleme hatırlatıldı. En düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunun ifade edildiği basın açıklamasında emekli maaşlarında yeni bir düzenleme olması istendi. TÜED bu düzenleme ile emeklilere yapılan en düşük maaş ödemesinin 2 bin 324 TL'ye yükselmesi gerektiğini bildirdi. Eğer TÜED tarafından yapılan basın açıklamasında belirtilen oran kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olacak.
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EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KRİTİK 2 DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Emekli vatandaşların maaşların son dönemlerde iki kritik düzenleme birden yapıldı. Birkaç sene önce yapılan düzenlemede en düşük emekli maaşının 1000 TL olması sağlandı. Pandemi sürecinde yapılan maaş düzenlemesinde ise emekli maaşları 1500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeler ile şu anda en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak ödeniyor.
YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık:
ERKENDEN PLAN YAPIN
Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkanınız varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
SGK DAHA AVANTAJLI
Bağ-Kur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.
İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN
Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli takvim.com.tr nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.
YILDA 70 TL ARTIRIN
Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Yukarıda söylediğimiz gibi maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.
İKİNCİ İŞE SICAK BAKIN
Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.
TAVANDAN PRİM ÖDEYİN
İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (10 bin 705,50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.
SON 3.5 YIL ÖNEMLİ
Hangi kurumda olursanız olun, son 3.5 yılda (1261 gün) SGK'lı olursanız emekliliğiniz SGK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.
EMEKLİYE EN AZN 2.125 TL
Emeklilere en az bin 500 lira maaş ödenirken; yılda 2 kez bayram ikramiyesi ve 3 yılda bir banka promosyonu imkanı sunuluyor.
Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler, değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.
Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
2021'DE 2 BİN TL
Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor. Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor.
Yeni emeklilerin ikramiye fırsatı da var. Ancak bu yılın ikramiye dönemi geride kaldı. Yeni emekliler 2021'den itibaren ikramiye almaya başlayacak. Yeni yılda 2 bin lira ikramiyeyi cebine koyacak.
BANKA SEÇERKEN DİKKAT!
✖ Emeklilik başvurusu sırasında da maaş bağlandıktan sonra da banka seçimi yapılabiliyor.
✖ Maaş bağlanır bağlanmaz taahhüt verilerek promosyon alınabiliyor.
✖ Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde daha yüksek promosyon ödüyor.
Bu nedenle şartları mutlaka dikkatlice inceleyerek kararınızı verin.