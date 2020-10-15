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    • Ekonomi
    • 15.10.2020 Gazete
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    Emekliye toplu sözleşme! ve Bağ-Kur emeklilerinden ‘eşit ’ talebi | Emekli haberleri

    ve Bağ-Kur emeklileri , memur emeklileri ise toplu sözleşme mı alırken; ‘eşit zam’ talepleri var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden ‘Zamlarımız memur emeklilerininki gibi toplu sözleşmede belirlensin’ çağrısı geldi. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...



    Son     yıllarda hayata geçirilen promosyon, bayram ikramiyesi, taban maaş düzenlemeleri emeklilerin gelirini yükseltirken, refahı artıracak çalışmalara devam ediliyor. Emeklilerin de bazı talepleri bulunuyor. Bunlar arasında, 'eşit zam' formülü yer alıyor.



    İYİLEŞTİRME İMKANI
    Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" diyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu açacağının da altını çiziyor. Böylece aynı zam oranları uygulanacak.



    ZAM VE FARK
    Geçtiğimiz Temmuz ayında hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri yüzde 5.75 zam aldı. Yaklaşan Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
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    Haberler Ekonomi Emekliye toplu sözleşme! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden ‘eşit zam’ talebi | Emekli haberleri