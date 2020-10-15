Son yıllarda hayata geçirilen promosyon, bayram ikramiyesi, taban maaş düzenlemeleri emeklilerin gelirini yükseltirken, refahı artıracak çalışmalara devam ediliyor. Emeklilerin de bazı talepleri bulunuyor. Bunlar arasında, 'eşit zam' formülü yer alıyor.
İYİLEŞTİRME İMKANI
Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" diyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu açacağının da altını çiziyor. Böylece aynı zam oranları uygulanacak.
ZAM VE FARK
Geçtiğimiz Temmuz ayında hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri yüzde 5.75 zam aldı. Yaklaşan Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.