

18 Yaş Altına Kredi Veren Bankalar

Bankaların müşterilerinin kredi taleplerini karşılamak için aradığı bazı şartlar bulunmaktadır. Kredi çekme fikri ile bir bankaya gittiğinizde ilk bakılacak kriter yaş durumunuz olacaktır. Çünkü yapılan düzenlemeler ile yaş şartının 18 olmasına karar verilmiştir. Tabi yalnızca yaş şartı da yeterli olmayacaktır. Bankaya bir gelir bilgisi sunmanız gerekiyor.

Bankanın size güvenebilmesi ve kredi taksitlerinizi ödeyebileceğinizi anlayarak ikna olması açısından bu kriter de oldukça önemlidir. 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmanız ve gelirinizin en az asgari ücret tutarında olması gerekiyor. Diğer şart kredi notunuzun yüksek olmasıdır. 1300′ ün altındaki kredi notları düşük ya da yüksek risk ihtiva etmektedir. Bu sebeple banka size kredi vermeyi kabul etmeyecektir.