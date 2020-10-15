2020-2021 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim için burs başvuruları alınmaya başlandı. Bu bağlamda üniversite öğrencileri VGM bursu başvuru tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alınacak. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2020-2021 eğitim yılı belirlenen tarihler aralığında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular alınacak. Öğrenciler başvuru formu aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
KYK ALANLAR VGM ALABİLİR Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.