Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone parasız internet kampanyası. Faturalı veya faturasız hat sahiplerine GSM cerrahları tarafından her ay değişik parasız internet kampanyaları sunulmaktadır. Bu yazımızda Ekim 2020 süresince Turkcell parasız internet, Turk Telekom parasız internet ve Vodafone parasız internet kampanyalarını tek tek sizlere parasız internet nasıl yapılır, kazanılır gibi suallerinizi yanıtlayacağız. Göze çarpan hediye internet kampanyalarından birisi de ilk ay hediye kampanyasıdır. Kullanıcılardan 12 ay taahhüt vermeleri istenir. Eğer taahhüt verirler ise paketlerine orantılı olarak hediye kampanyasından yararlanırlar. Özellikle pandemi sürecinde yoğun olarak çalışanlarımıza yönelik bazı kampanyalar da mevcut. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Türkiye'deki müşterilerine bazı şartlar sunarak faturalı ve faturasız hatlara ücretsiz internet paketleri veriyor. İşte ilgili son dakika haberleri
Turkcell Bedava İnternet Kampanyası Ekim 2020
Turkcell Gsm şirketinin Ekim ayı 2020 bedava internet kampanyası düzenlemiş olduğu paket ve duyurular. Ekim ayı boyunca Turkcell hattı kullananların mobil internet üzerinden bedava internet paketleri ile fazladan para ödemeden sınırsız erişim sağlayabilirsiniz.
Turkcell Rahat Haydi Gel Bedava 3 GB İnternet Kampanyası
Turkcell Otomatik Ödeme Talimatı Verene Bedava 5 GB İnternet Kampanyası
Turkcell Rahat Paycell Ödeme Bedava 1 GB İnternet Kampanyası
Turkcell Rahat Otomatik Ödeme Talimatına Bedava 1 GB İnternet Kampanyası
Turkcell Kart Kayıt Bedava 2 GB İnternet Kampanyası
Turkcell Bedava İnternet Veren Uygulamalar
Faturalı ve faturasız hak sahipleri ortak olarak hediye internet kampanyasından yararlanabilirler. Turkcell operatörün kendi sitesinden kampanyaların takibi mümkündür. İnternet paketi biten kullanıcılar ek paketler için siteye bakabilirler.
BİP
–BİP Uygulaması'ndaki "Kim 1 GB İster" adlı oyunu oynayarak ücretsiz 1 GB kazanabilirsiniz.
-BİP Uygulamasındaki "Bil Kazan" isimli kanalı takip edip, ücretsiz yarışmaya katılıp 1 GB kazanabilirsiniz.
-BİP Uygulamasında yer alan "Sence" isimli kanalı takip edip, anketlere katılıp TL kazanabilirsiniz. Kazandığınız liralarıpaycell'e aktararak, dijital operatör uygulaması aracılığıyla ücretsiz internet paketi alabilirsiniz.
Türk Telekom Bedava İnternet Kampanyası Ekim 2020
2020 yılında Turk Telekom faturalı veya faturasız hat sahipleri ekim aylı bedava internet kampanya paketleri sayesinde aboneler ücretsiz internet kullanmaya devam ediyor.
Türk Telekom İle 4.5G'ye Gelen Bedava 30 GB İnternet Kazanıyor!
Türk Telekom Otomatik Fatura Ödeme Talimatı Verene Bedava 2 GB İnternet Kampanyası
Türk Telekom BTK Akademi Bedava 6 GB İnternet Kampanyası
Türk Telekom Sil Süpür Bedava 30 GB İnternet Kazan Kampanyası
Türk Telekom EBA Kampanyası ile Her Ay Bedava 8 GB İnternet Kazanın
Türk Telekom İlinize Özel İlkay Bedava 10 GB İnternet Kampanyası
Türk Telekom Arayanı Bil Plus Bedava 1 GB Kampanyası
Türk Telekom Hoş Geldin Bedava 15 GB İnternet Kampanyası
Türk Telekom Selfycard Bedava 5 GB İnternet Kampanyası
VODAFONE BEDAVA İNTERNET
Hediye 20 GB
Son 1 ay içinde numara taşıyan, yeni hat tesis eden, faturasız hattan faturalıya geçen müşterilere Vodafone tarafından, seçmiş olduğunuz tarifeye göre 1 aylık 10 GB ya da 1 aylık 20 GB hediye internet verilmektedir.
Mobil Ödeme
29 Mayıs- 31 Ağustos tarihleri arasında Vodafone Mobil Ödeme'yiaçan vatandaşlara bir hafta geçer deyip 1 GB internet hediye edilir.
Buna ek olarak, 24 Temmuz – 24 Ağustos tarihleri arasında Mobil Ödeme'den 10 TL harcama yapan kullanıcılar, 1 GB bedava internet kazanabilir.
Freezone
VodafoneFreezone'a katılan müşterilere, 1 gün geçerli 4 GB internet paketi elde edilir.
Vodafone Yanımda
Vodafone Yanımda uygulaması, her hafta hediye çarkı döndürerek müşterilere bedava internet paketi hediyesi verir.