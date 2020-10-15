Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone parasız internet kampanyası. Faturalı veya faturasız hat sahiplerine GSM cerrahları tarafından her ay değişik parasız internet kampanyaları sunulmaktadır. Bu yazımızda Ekim 2020 süresince Turkcell parasız internet, Turk Telekom parasız internet ve Vodafone parasız internet kampanyalarını tek tek sizlere parasız internet nasıl yapılır, kazanılır gibi suallerinizi yanıtlayacağız. Göze çarpan hediye internet kampanyalarından birisi de ilk ay hediye kampanyasıdır. Kullanıcılardan 12 ay taahhüt vermeleri istenir. Eğer taahhüt verirler ise paketlerine orantılı olarak hediye kampanyasından yararlanırlar. Özellikle pandemi sürecinde yoğun olarak çalışanlarımıza yönelik bazı kampanyalar da mevcut. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Türkiye'deki müşterilerine bazı şartlar sunarak faturalı ve faturasız hatlara ücretsiz internet paketleri veriyor. İşte ilgili son dakika haberleri