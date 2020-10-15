KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Ekim Ayı Memur Personel alımları için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda özel olarak ise KPSS, Eğitim, Yaş ve diğer nitelikler aranacak.

KPSS Şartı: 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans Mezunları için

KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 50,60 veya 70 puan almış olmak. Ancak bir çok kamu kurumu Ekim Ayı içerisinde KPSS Siz Personel Alımı yapacak.

Eğitim Şartı: İŞKUR Kamu gurubu ve dışarıdan alımlar olmak üzere adayların en az ilkokul, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı: Memur alımları için 35 ve Zabıta ile İtfaiye eri alımları için 30 yaşından büyük olmamak.