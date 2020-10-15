2020 Ekim ayı KPSS'li KPSS şartsız memur ve personel alımı başvuru şartları ve resmi ilanlar merak ediliyor. 2020 yılı Ekim Ayı ilanları yayımlandı. Binlerce personel ve memur alımı yapılacak. Kamuya alım yapacak kurum ve kadrolar hakkında detaylar haberimizde. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına memur personel alımları için başvurular sadece kurumların belirttiği şekilde yapılacak. Bu yönde kurumlara başvuru yolları, şahsen, e-Posta ve Online olarak yapılmaktadır. Adaylar başvurularını sadece son başvuru gününe kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. İşte ilgili son dakika haberleri
EKİM AYI MEMUR PERSONEL ALIMI DETAYLARI:
Eylül ayının bitmesi ile birlikte henüz atanamayan veya yeni mezun olan adaylarımız için Ekim ayında yeni ilanlar yayımlanmaya devam edecek. Ekim ayı içerisinde kamu kurum ve kuruluşları bünyelerine alım yapmak için adaylardan memur personel başvurusu alacak. Başvuru yapmak isteyen adayların kurum ve kuruluşlar tarafından belirtilen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.
ALIM YAPACAK KURUMLAR:
Ekim ayı içerisinde kamuya farklı bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler ve kamu kuruluşları alım yapacak. Bu kapsamda alımlar farklı kadrolarda yapılacak. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyeleri, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlar alım yapacak. Peki hangi kadrolar için alım yapılacak.
Ekim Ayı içerisinden kamuya başlıca alım yapılacak kadrolar,
Zabıta Memuru,
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
Güvenlik Görevlisi,
Sekreter,
İtfaiye Eri,
Ar-Ge Personeli,
Mühendis,
Düz Memur,
Tekniker,
Tahsildar,
Belediye Trafik Memuru,
Mimar,
Muhasebeci,
Araştırmacı,
Bilişim Personeli,
Hemşire,
Biyolog,
İcra Müdür ve Yardımcısı,
Hakim ve Savcı Adayı,
Aşçı,
Servis Elemanı,
Bulaşıkçı,
Hizmetli,
Sağlık Teknikeri,
Diğer Sağlık Personeli,
Uzman,
Temizlik Personeli,
Gibi bir çok kadro ile Ekim Ayı içerisinden memur ve personel alımları yapılacak.
ZABITA MEMURU ve İTFAİYE ERİ ALIMLARI:
Ekim ayı için bir çok belediye bünyesine Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak. Bu kapsamda adaylardan özel olarak, Erkek adaylar için 167cm ve Kadın Adaylar için 160cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi itibari ile 30 yaşından büyük olmamak ve En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gereklidir.
ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIMI TÜM BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TAPU VE KADASTRO 87 BÜRO MEMURU VE TEKNİKER ALINACAK!
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 77 tekniker ve 10 Büro memuru alımı için ilan yayımladı. Alımlar 23 farklı şehirde yapılacak. Bu kapsamda Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden alım yapılacağından KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 102 KAMU PERSONELİ ALACAK!
Orman Genel Müdürlüğüne farklı kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere 102 kişilik kadro ile personel alımı yapılacak. Söz konusu ilana göre 101 Büro personeli ve 1 Tekniker kadrolarında alım yapılacak. Ayrıca adaylardan 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Ekim Ayı Memur Personel alımları için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda özel olarak ise KPSS, Eğitim, Yaş ve diğer nitelikler aranacak.
KPSS Şartı: 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans Mezunları için
KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 50,60 veya 70 puan almış olmak. Ancak bir çok kamu kurumu Ekim Ayı içerisinde KPSS Siz Personel Alımı yapacak.
Eğitim Şartı: İŞKUR Kamu gurubu ve dışarıdan alımlar olmak üzere adayların en az ilkokul, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.
Yaş Şartı: Memur alımları için 35 ve Zabıta ile İtfaiye eri alımları için 30 yaşından büyük olmamak.