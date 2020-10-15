SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU

Devletten sosyal yardım almak isteyen vatandaşların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir:

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısma tıklayıp e Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza sosyal yardım ve 1000 TL yardım başvuru ekranı çıkacak.

Burada sağ üstte bulunan YENİ BAŞVURU kısmına tıklayıp sosyal yardım başvurunuzu yapın.

Sayfada yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir

YARDIMLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?

Şuan için kampanya ne zaman sona erirse o zaman koronavirüs kapsamında verilen yardımların duracağını belirten yetkililer. Bu kapsamda da virüs ne zaman biterse yardımların da o zaman biteceğini ifade etti. Kampanya henüz yeni başladığı için kampanyaya yönelik detaylar henüz tam net değil. Salgının boyutlarına göre de kampanya yeniden planlanacaktır. Ancak şuan için kısa vade de sağlık ve gıda malzemelerine acil ihtiyaç olduğu için hemen karşılanması gerekir.

Kira yardımı ve diğer yardımlar da e-Devlet üzerinden başvuru alınmaktadır.

Kira yardımı başvurusu için TIKLAYIN