Türkiye salgını en az zararla atlatan ülkelerin başında geliyor. Bunda hükümetin salgın sürecinde aldığı süratli kararlar çok büyük faktör oldu. Salgının başladığı Mart ayı ile beraber önlemler hemen devreye sokulurken neye gereksinim duyuluyorsa o mevzuda aksiyon alınarak yaralar sarıldı. Gerek firmalar, gerek esnaf ve gerekse çalışanlar için önemli yardımlar bir bir devreye sokularak hem iş yerleri korundu hem de çalışanlar.. Biz Bize Yeteriz kampanyası için yardım başvuru alınmıyor. Yardım başvuruları e Devlet üzerinden Çalışma Bakanlığı'na yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda bulunan sayfa üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. İşte ilgili son dakika haberleri
BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI İLE VATANDAŞLARA YARDIM VAR MI?
Biz Bize Yeteriz kampanyasından gelen yardımlarla vatandaşlara sosyal destek ödemeleri yapılıyor.
Bazı vatandaşlar ise Biz Bize Yeteriz Kampanyasına yardım başvuru için başvuru formunu araştırıyor. Ancak Biz Bize Yeteriz kampanyası için yardım başvuru alınmıyor. Yardım başvuruları e Devlet üzerinden Çalışma Bakanlığı'na yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda bulunan sayfa üzerindne başvurusunu yapması gerekmektedir.
Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu.
Yaklaşık 6 milyon aileye 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Bu fazla birlikte 1.8 milyon aileye de yardım ulaştırıldı. Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1000 TL'lik yardımlar ödeniyor.
NASIL BAŞVURULACAK?
E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.
HANGİ SORULAR SORULUYOR?
*Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
*Aylık toplam geliriniz ne kadar?
*Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
*En son ödediğiniz su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?
Devletten 1000 TL yardım! Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?
SOSYAL DESTEKLER 31 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ
ÖDEMELER --------------- KİŞİ/HANE SAYISI -------------- MİKTAR (TL)
Sosyal Destek FAZ 1 ------ 2 milyon 111 bin 254 hane -------- 2. 111. 254.000
Sosyal destek FAZ 2 ------- 2 milyon 316 bin 10 hane -------- 2. 316.000.000
Sosyal Destek FAZ 3 ------- 1 milyon 802 bin 51 hane -------- 1. 802. 051.000
Biz Bize Yeteriz Türkiyem---- 1 milyon 626 bin 751 hane---- 1. 626. 751.000
Kısa Çalışma Ödeneği --- 3 milyon 576 bin 805 çalışan ---- 16. 685. 966. 283
Nakdi Ücret Desteği ------ 1 milyon 901 bin 212 çalışan ----- 3. 611. 536.114
İşsizlik Ödeneği --------- 775 bin 252 kişi ------ 3. 128. 712. 413
TOPLAM: 31 milyar 282 milyon 280 bin 810 lira
1000 TL ÖDEME KİMLERE YAPILIR?
1000 TL sosyal yardım ödemeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği koşullar bulunmakta.
Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanan bu destek ödemeleri için vatandaşların sağlamaları istenilen ilk koşul hane gelir şartı. Bakanlık kişi başına düşen hane geliri yüksek olan ailelere bu ödemeleri yapmıyor. 1000 TL ödeme almak için sağlanması gereken diğer şartlar ise şunlar: Devletin Nisan Mayıs döneminde sağladığı 1. ve 2. yardım ödemelerinden 1000 TL alınmamış olması Devlet memuru yada kamu işçisi olunmaması, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği almıyor olmak.
ŞARTSIZ BAŞVURU EKRANI
Aile Bakanlığı 1000 TL ödemeler için vatandaşların başvurularını iki şekilde yapabileceklerini duyurdu.
Buna göre vatandaşlar başvurularını haftaiçi e-Devlet üzerinden T.C numaralarının son hanesine göre yapabilirler. T.C. numarasının sonu 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü başvuruda bulunabilirler.
Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir şart olmadan, şartsız bir şekilde başvurular yapılabilir.
SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU
Devletten sosyal yardım almak isteyen vatandaşların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir:
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru
Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısma tıklayıp e Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra karşınıza sosyal yardım ve 1000 TL yardım başvuru ekranı çıkacak.
Burada sağ üstte bulunan YENİ BAŞVURU kısmına tıklayıp sosyal yardım başvurunuzu yapın.
Sayfada yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir
YARDIMLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?
Şuan için kampanya ne zaman sona erirse o zaman koronavirüs kapsamında verilen yardımların duracağını belirten yetkililer. Bu kapsamda da virüs ne zaman biterse yardımların da o zaman biteceğini ifade etti. Kampanya henüz yeni başladığı için kampanyaya yönelik detaylar henüz tam net değil. Salgının boyutlarına göre de kampanya yeniden planlanacaktır. Ancak şuan için kısa vade de sağlık ve gıda malzemelerine acil ihtiyaç olduğu için hemen karşılanması gerekir.
Kira yardımı ve diğer yardımlar da e-Devlet üzerinden başvuru alınmaktadır.
Kira yardımı başvurusu için TIKLAYIN