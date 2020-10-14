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    • 15.10.2020 08:25
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    En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi)

    En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı Ekim ayının 2. haftasında tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda en az ilkokul mezunu güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli,ambulans şoförü ve ebe alımı yapılıyor. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, farklı şehirlerde bulunan özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız sağlık personeli alımı yapılıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu işçi alımı başvuru şartları!

    Türkiye geneli çok rakamda özel sağlık kurumu bünyesine mezuniyet koşulsuz ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel işçi yapılıyor. Güvenlik ve temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı müracaat ayrıntıları haberimizde. Muhtelif dallarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş duyuruyu yayınlanıyor. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz. İşte ilgili son dakika haberleri detayları...

    İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu işçi alımı

    İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu işçi alımı başvuru şartları!

    İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu işçi alımı başvuru şartları!

    TÜM HASTANE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

    Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

    Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

    İŞKUR KAYIT SÜRESİ NE KADAR GEÇERLİ?

    Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir.

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:

    - Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

    - Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

    - Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,

    - İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

    - Ekip çalışmasına yatkın,

    - Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

    - Dinamik çalışma ortamına yatkın,

    - Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

    - Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,

    KARİYER İLANLARI BAŞVURU

    Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True

    Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:

    Hastane Direktörü Yardımcısı
    Biyomedikal Sorumlusu
    Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
    Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
    Gıda Teknikeri
    Elektrik Mühendisi
    Mekanik Tesisat Mühendisi
    Doktor Asistanı
    Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
    Temizlik Görevlisi
    Bilgi Teknolojileri Uzmanı
    Teknik Ofis Mühendisi
    Uzman Diyetisyen
    Uzman Takım Lideri
    Genel Yoğun Bakım Hemşiresi
    Biyomedikal Uzmanı
    Acil Servis Hekimi
    Yönetici Asistanı

    AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

    Yazılım Destek Uzmanı
    Kadın Doğum Uzmanı
    Radyoterapi Teknikeri
    Hasta İlişkileri Sorumlusu
    Hasta Bakım Teknikeri
    Hasta Kayıt Yetkilisi
    Hasta Kabul Görevlisi
    Hasta İlişkileri Uzmanı
    Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı
    Gece Hasta Kayıt Yetkilisi
    İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu
    Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi
    İnsan Kaynakları Sorumlusu
    Hastane Satış Yöneticisi
    Garson
    Bilgi Güvenliği Uzmanı
    Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
    Yazılım Uzmanı
    Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)
    Front-End Developer
    Çağrı Merkezi Temsilcisi
    Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)
    İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)
    Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi
    Ambulans Şoförü
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

    KAT HEKİMİ

    Data Analytics & Business Intelligence Team Leader
    Romence Tercüman
    Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )
    Radyoloji Teknikeri
    Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )
    Kadın Doğum Uzmanı
    Halkla İlişkiler Uzmanı
    Eczacı Teknikeri
    Güvenlik Görevlisi
    Eczane Teknisyeni
    Eczacı
    Anjiyo Teknisyeni
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
    Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Uzmanı
    Muhasebe Görevlisi (Otopark-Kasa İşlemleri)
    Arapça Tercüman
    Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
    Tıbbi Sekreter
    Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi
    Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
    Kat Hizmetleri Ekip Lideri
    Ameliyathane Hemşiresi
    Enfeksiyon
    Hastalıkları Uzmanı
    Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı
    Tıbbi Sekreter
    Dermatoloji Uzmanı
    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
    Acil Tıp Uzmanı / Pratisyen Hekim
    Hemşire
    Göğüs Hastalıkları Uzmanı
    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
    Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
    Medikal Satınalma Uzman Yardımcısı
    Kurumsal İletişim Sorumlusu
    Göz Ameliyathane Hemşire
    Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
    Radyoloji Uzmanı
    Göğüs Hastalıkları Uzmanı
    Anestezi Teknikeri
    Biyomedikal Sorumlusu
    Ebe
    Ameliyathane Depo Görevlisi.
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    Haberler Ekonomi En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları! (güvenlik temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli, beden işçisi)