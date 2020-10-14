Emeklilere müjde 2 bin 500 lira için harekete geçildi… Ödemeler gündeme bomba gibi düştü!

TÜED tarafından gündeme gelen konu promosyonlar için artış olsun ve tekrar komisyon kurularak masada yerini alsın olmuştu. Durum böyle olunca bankaların promosyon yarışı da başladı. 3 sene boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekli promosyonu alıyor. Ödemeler 3 yıl için peşin yapılıyor. Yani, emekli maaşını taşıyanlar 3 sene boyunca aynı bankada kalmak mecburiyetinde. Bazı bankalar vatandaşlar için kampanya tutarlarının artmasını da sağlıyor. Peki, Emekli ne kadar promosyon alacak? Emekli promosyon miktarını yükseltmek mümkün mü? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte bankaların emekliye vermiş olduğu promosyon tutarları... İşte ilgili son dakika haberleri detayları...
EMEKLİ PROMOSYON MİKTARINI YÜKSELTMEK MÜMKÜN MÜ?
İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli için önemli. Bankalar da yaptıkları kampanyalarla emeklinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek promosyonu artırıyor. Promosyon tutarı ise emekli maaşına göre belirleniyor.
Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.
3 yıl aynı bankadan maaş alma taahhütü
Emekli aylığı olan tüm vatandaşlar bankalardan promosyon ödemelerini alabiliyor. İstedikleri bankadan sadece üç yıl boyunca maaşımı sizden alacağım diye taahhüt vermelerinin ardından maaş oranlarına göre bir promosyon alacaklar. En az 500 en fazla 750 TL promosyon verilmeye devam ediyor. Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.
Nasıl arttırma yapılır?
Bazı bankalar vatandaşlar için kampanya tutarlarının artmasını da sağlıyor. Bu anlarda kişilerin şartları iyi araştırması gerekir. Ek ürün koşulu aranmadan 1200 TL ödeme yapanlar olduğu gibi 2550 TL ek promosyon ödemesi yapan bankalar da var.
Taban tutar için yeni zam
Promosyon taban tutarlarının attırılması TÜED tarafından yeniden gündeme geldi. Tekrar bir komisyon kurulması ve masaya yatırılması aranan şartlar arasında.Yeni emekli olanlar ne yapacak?Emekli başvuru yapılan anlarda maaş seçme alternatifleri sunuluyor.
İşte bankalar tarafından verilen promosyon ödeme tutarları
AKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Başkalarını yönlendiren için de 100 TL ek ödeme
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira veriyor.
GARANTİ BBVA: Farklı bir durum olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira ödüyor.
ING: 750 liraya kadar çıkan promosyonların yanı sıra kart ile 750 TL harcama yapma durumlarında her ay için 50 TL nakit verilir. Böylece 2550 TL ye kadar bir ödeme sunulmuş olur.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira promosyon veriyor.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenler için 150 lira, emekli yakınını getiren kişiler için 150 lira, bin liralık kredi kartı ile olan alışverişine 200 lira bonus imkanı var.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.
EMEKLİ PROMOSYON NASIL ALINIR?
Bankalar, 1 Mart 2017'de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. 3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. Promosyon ödemeleri, emekli maaşı ödemelerinin yapılmasının ardından hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON SORGULAMA
Emekli maaşı promosyon sorgulama işlemini emekli maaşınızı aldığınız bankanın internet sitesinden yapabilirsiniz. Bunun için T.C. kimlik numarası ve doğrulama kodunun girilmesi yeterli olabiliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.
Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;
* Öncelikle bu adrese giriş yapın.
* Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.
* Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.
* Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.
* Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.
* Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.
* Ardından güncelleme kısmına tıklayın.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?
Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.