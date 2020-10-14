Emekli olmayanlara müjde! Başvurana geri ödemesiz 2 bin 135 TL! Başvurular bitmeden hemen yararlanın! İşte ayrıntılar

65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor. Kişilerin bizzat başvuru için sağlık durumunun uygun olmaması durumunda ise başvurular vasi aracılığıyla gerçekleştirilir.Başvuru sırasında gerekli vasi kararı yetkilendirilmiş mahkeme aracılığıyla verilen belge ile ispat edilmelidir. İncelemelerin olumlu olarak sonuçlanması durumunda kişilerin irtibat numarasına kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmaktadır. İşte ilgili son dakika haberleri detayları...
65 Yaş Aylığı Başvuruları Nasıl Yapılır?
65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlarının ikamet ettikleri bölgede bulunan kaymakamlıklar aracılığı ile başvuru yapacakları ifade edilir. Kimlik kartları ile kaymakamlar bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaatlar gerçekleştirilebilir.
Sağlık durumlarının elverişsiz olması halinde ise vasileri aracılığı ile bu başvuru yapılabilir.
65 Aylığı Miktarı Ne Kadardır?
65 aylığı için yapılan ödemeler her yıl değişiklik gösterir. Hesaplamalar asgari ücret üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte 2020 yılı için 65 aylığı 673 lira olarak belirlenmişti. Ödemeler ise Ziraat Bankası aracılığı ile banka hesaplarına yapıldığı gibi PTT şubelerinden de alınabilir.
65 Aylığı Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
65 yaş üzeri aylığı alabilmek için kişilerin SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı üzerinden bir sosyal güvenceye sahip olmaması gerekmektedir. Aylık almak için kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 65 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
Aylık gelir incelemesinde kişinin eline geçen gelirin asgari ücretin 3'te 1'i oranından az olması da gerekmektedir. Kişinin yardıma ihtiyaç duyması ve düzenli bir gelirinin olmaması gerekmektedir.
Yaşlılık Aylığının Yanı Sıra Evde Bakım Desteği Ödemeleri de Veriliyor!
Yüzde 50 ve üzerinde engele sahip olan vatandaşların evde bakımlarının gerçekleştirilmesi için aylık bazı ödemeler yapılır. Bu ödeme miktarı ise 1.460,71 lira olarak belirlendi. Bu destekten faydalanmak için hane içinde yaşayan kişi sayısının 1.402 liradan az gelire sahip olmaları gerekmektedir. Bu ödemeyi almak için de 65 yaşını doldurmuş olmak ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak gerekmektedir.
Böylece pek çok kişi tarafından bilinmeyen ve bu sebeple faydalanılamayan iki ödemenin toplamında devletten sürekli olarak 2135 lira alınabilir.