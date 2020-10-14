En son Temmuz ayında zam alan emekliler için, her ay verilen ek ödemelerin artışı Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından tekrar gündeme geldi. Yüzde 2.44 çıkan 3 aylık enflasyon en düşük emekli aylığını esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya yükseltirken, Ocak zammı için geriye 3 veri kaldı. Tahminlere göre oran yüzde 4.49'a çıkabilecek. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek. Peki, Ocak zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda maaşlarda ne kadar artış görülecek? İşte ilgili son dakika haberleri detayları...
EMEKLİ 2021 OCAK AYI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Toplu sözleşmeye göre memur zamları yılda iki kez yapılıyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlar da memur maaşlarıyla birlikte güncelleniyor. Haziran ayı enflasyon oranı belirlendikten sonra memurlar için bir yılda yapılan ikinci ve son zam da yapılmış oluyor. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası yetkililerinin açıklamasına göre, 2021 memur maaşları tahmini rakamlarda belli olmuş oldu. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu zamlardan memurlarla birlikte emekliler de faydalanıyor. Zamlar toplu sözleşmede de yer aldığı gibi 6 aylık dilimlerde hesaplanıyor. 2021 Ocak ayında memur ve emeklilerin maaşlarına zam oranının ne kadar olduğu açıklanacak. Enflasyon eylül ayında %0,97 arttı, yıllık bazda ise %11,75 oldu. Ekonomistler eylül enflasyon verisini değerlendirerek, enflasyonun piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğini belirttiler. 6 aylık dilimle emekli zam oranları belirlendiği için emeklilerin 2021 Ocak ayı zammı ne kadar alacağı şu an için net olarak bilinmiyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.
Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.
EMEKLİYE EK ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?
Ek ödeme alan binlerce vatandaşlar emekliye ek ödeme nasıl hesaplanıyor sorusunun cevabını merak ediyor. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak geçen ek ödeme, 2006 yılı sonrasında ek ödeme adı altında emekliye veriliyor. Emekliye ek ödeme hesaplaması ise şöyle yapılıyor; maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak emeklilerin hesabına ek ödeme adı altında yapılıyor. Bu oran emeklilere göre değişmiyor, her emeklide aynı kalıyor. Her yıl emekliye ek ödeme için iki kere zam yapılıyor. Bu ek ödeme zamları o yılın ocak ve temmuz aylarında yapılıyor. Ek ödeme tutarları zamlarla birlikte artış gösteriyor.
HANGİ EMEKLİLER EK ÖDEME ALABİLİYOR?
Binlerce emeklinin merak ettiği konulardan birisi de hangi emeklilerin ek ödeme alacağı sorusu oldu. Peki ek ödeme alma şartları nedir? 5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.
5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;
– Emekli Sandığı(4/c),
– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),
– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.
Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;
– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
– 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,
– 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,
– 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,
– 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
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– 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,
– 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malûllüğü zammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır.
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmakta olan;
a) Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım,
b) Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım,
c) Şartlı eğitim ve sağlık yardımı,
d) Okul öncesi eğitime katılan öğrencilere sağlanan yardımlar,
e) Şartlı çocuk sağlık yardımı,
f) Şartlı gebelik yardımı,
g) Şartlı doğum takip ödemesi,
h) Şartlı lohusalık takip ödemesi gibi Hazine tarafından destekli sosyal yardım ödemeleri ek ödeme kapsamına alınmamıştır.