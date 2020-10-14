5 dakikada şubeye gitmeden 40000 - 50.000- 100.000 TL kredi! Her başvuruna kredi veriliyor mu?

Günümüzde şubeye gitmeden kredi almanın pek çok kolay yolu bulunuyor. Teknolojik gelişmelerin fazlasıyla ön plana çıktığı bir dönemde, kredi talebinde bulunmakta kredi alabilmekte son derece kolaydır. Şubesiz kredi almak için bir diğer önemli şart, kredi notunuzun yüksek olmasıdır. Kredi notunuz 1500 ve üzerindeyse bankaların şubesiz kredilerinden faydalanabilirsiniz. Kredi notunuz bu seviyenin altında ise banka tarafından kefil ya da ek teminatlar isteyebilir. Şubeye gitmeden kredi başvurusu yapabileceğiniz ve kredinizi hemen alabileceğiniz bir yöntem de internet bankacılığından kredi başvurusu yapmaktır. Bankaların imlere bankacılığından başvuru yapmak için müşterisi olduğunuz banka tarafından size verilen müşteri numarasını ve şifreyi kullanmanız gerekir. İşte ilgili son dakika haberleri detayları...
Akbank Şubesiz Kredi
Akbank'ı tercih ederek 40000 bin TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. 36 aya kadar vade imkânı sunan banka, oldukça kolay başvuru yöntemleri üzerinden kredi alınmasına imkan tanıyor. Bu bakımdan kredi talebinde bulunmak isteyen kişiler Akbank direkt internet bankacılığı, internet sitesi veya mobil bankacılık yöntemlerinden birini tercih ederek kredi başvurusunda bulunabilirler. Faiz oranının belirlenmesinde ise müşterinin kredi notunun büyük bir önemi vardır. Kredi notu yüksek durumda olan kişilerin, daha düşük faiz üzerinden kredi alabilmesi söz konusu olurken, kredi notu daha düşük olanların ise daha yüksek faiz oranı üzerinden kredi alabilmesi mümkün bir hale gelmiş olacaktır.
Garanti Bankası Şubesiz Kredi
Şubesiz kredi veren bankalar arasında en fazla tercih edilen seçeneklerden biri olan Garanti Bankası, uzun vadeler aracılığıyla kredi alabileceğiniz bankalardan biridir. Kredi notunun bu konuda belirleyici olduğunu belirtmek gerekir. Garanti Bankasına online kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin ise doğrudan internet bankacılığı veya cep uygulamasından yararlanması sonuç vermiş olacaktır.
Yapı Kredisi Bankası Acil Kredi
Şubesiz kredi imkanı sağlayan bankalardan biride Yapı Kredi bankası olmaktadır. Bu kredi ürününe başvurmakta son derece kolay olup, sadece birkaç yöntem üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapı Kredi internet bankacılığı, yapı kredi mobil bankacılığı bu alanda tercih edebileceğiniz yöntemler arasında yer alır. Yapmış olduğunuz kredinin başvurusunu aynı gün içinde almanız söz konusu bir hale gelmiş olacaktır. Özellikle zahmetsiz ve kısa süre içinde kredi alabilmek için bu yöntemi tercih etmeniz doğru olacaktır.
QNB Finansbank Acil Kredi
Şubeye gitmeden kredi alabileceğiniz bankalardan biride QNB Finansbank'tır. Kredi alımı konusunda en çok tercih edilen bankalardan biri olan QNB Finansbank sunmuş olduğu olanaklar üzerinden daha rahat bir geri ödeme imkanı sunuyor. Bunlar QNB Finansbank müşterilerinin tercih edebileceği yöntemler arasındadır. Eğer bankanın kendi müşterisi değilseniz, müşteri hizmetlerine ulaşarak kredi almayı düşünebilirsiniz.
Şubeye gitmeden kredi almak için gerekli olan şartlar nelerdir?
Şubeye gitmeden kredi başvurusu yapabilmek ve kredinizi hemen alabilmek için bankaların istedikleri bazı şartları taşıyor olmanız gerekir. Aşağıdaki sayacağımız şartlar, yukarıda saymış olduğumuz 5 banka için de geçerlidir. Gerekli olan şartları şu şekilde açıklayabiliriz;
İlk olarak şubesiz kredi veren bankalardan birinin müşterisi olmanız gerekir. Müşterisi olduğunuz bankanın internet bankacılığına ya da mobil bankacılık uygulamasına giriş yaparak 7/24 kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Şubesiz kredi almak için bir diğer önemli şart, kredi notunuzun yüksek olmasıdır. Kredi notunuz 1500 ve üzerindeyse bankaların şubesiz kredilerinden faydalanabilirsiniz. Kredi notunuz bu seviyenin altında ise banka tarafından kefil ya da ek teminatlar isteyebilir.
Bu kredileri almak için bir başka önemli şart da aylık gelirinizin olması ve kredi tutarını için yeterli seviyede olmasıdır. Aylık olarak düzenli bir şekilde geliri olmayan kişiler, kredi almazlar. Ancak diğer bankalara olan borçlarınız az tutardaysa ve aylık gerilinizi alacağınız şubesiz krediyi karşılıyorsa, başvurunuz hemen onaylanır.
İnternet bankacılığından şubeye gitmeden kredi başvurusu nasıl yapılır?
Şubeye gitmeden kredi başvurusu yapabileceğiniz ve kredinizi hemen alabileceğiniz bir yöntem de internet bankacılığından kredi başvurusu yapmaktır. Bankaların imlere bankacılığından başvuru yapmak için müşterisi olduğunuz banka tarafından size verilen müşteri numarasını ve şifreyi kullanmanız gerekir. Bu başvuruyu nasıl yapabileceğinizi şöyle açıklayalım;
• Müşterisi olduğunuz bankanın web sitesine giriş yapın.
• Ana sayfanın sağ en üst köşesinde bulunan "internet bankacılığı" ya da "internet şubesi" kısmına tıklayın.
• Karşınıza yeni bir giriş ekranı açılır. Bu ekranda yer alan bölümlere kimlik numaranız ya da müşteri numaranızı ve banka şifrenizi kullanarak giriş yapın. Bazı bankalar bu akşamda giriş için kredi kartı numaranızı ya da banka kartı numaranızı ve şifrenizi de kabul etmektedir.
• Giriş için cep telefonunuza gelme tek kullanımlık güvenlik kodunu da giridkten sonra menü kısmına gelin.
• Ardından "krediler / ihtiyaç kredisi başvurusu" ya da "başvurular / ihtiyaç kredisi başvurusu" adımlarını takip ederek kredi başvurunuzu yapın.
• Başvuru sırasında sizden kişisel bilgileriniz istenmez. Yalnızca aylık gelir, kredi tutarı ve kredi vadesi gibi kısa bilgiler istenir. Bu sayede sayfalarca form doldurmanıza gerek kalmaz.
• Başvurunuzu tamamladıktan sonra sonucunu aynı gün içine mesaj ya da e-posta yoluyla alırsınız. Onaylanan kredinizi hemen banka hesabınıza aktararak, kefilsiz, evraksız ve imzasız şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.