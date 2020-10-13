TOKİ'den iş yeri satışları son hızı ile devam ediyor....

TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde web sitesinde yayına alınan iş yeri satış ilanları; açık arttırma ya da açık satış yöntemleri ile devam edecek. Bir yandan konut bir yandan da iş yeri satışları devam ediyor. Belirlenen ihale tarihlerine göre başvuru süreçleri devam edecek. İş yeri ya da konut için kim daha yüksek teklif verirse o vatandaşların alma hakları daha yüksek olacak. Bir yandan da 10 bin TL'ye varan peşinatların ardından 120 - 180 ve 240 ay taksitli olarak ödeme planları yapılacak. Peşinat olarak sadece yüzde on oranları ile işlemler yapılacak. TOKİ aracılığı ile hız kesmeden konut ve iş yerleri satışa devam ediyor.