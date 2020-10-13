Apple'ın yeni modeli iPhone 12 için geri sayım devam ederken modeller bu akşam tanıtılıyor. Geçtiğimiz aylarda tasarımı, fiyatı ve bazı teknik özelliklerine dair bilgiler sızan iPhone 12 modellerinin ne zaman satışa sunulacağı, fiyat listesi ve teknik özellikleri merakla araştırılmaya başlandı. Peki, iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
iPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?
iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max fiyat listesi Apple tarafından henüz açıklanmadı. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, iPhone 12 fiyatlarının şu şekilde olması beklenmektedir;
iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar
iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar
iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$),256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX
Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$),256 GB (849$)
İPHONE 12 PRO
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 2775 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (999$),256 GB (1.099$),512 GB (1.199$)
İPHONE 12 PRO MAX
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 3687 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (mmWave),Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$),256 GB (1.199$),512 GB (1.399$)
İPHONE 12 İLE BİR DEVİR SONA ERİYOR
iPhone 12 ile sürpriz değişiklik olacak. Gelecek ay yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanan Apple'ın aldığı karar ile bir devir sona eriyor. Apple'ın iPhone 12 ile birlikte şarj cihazını kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. iPhone 12'lerde kutudan şarj adaptörünün çıkmayacağı iddia edildi.
KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI DETAYI
iPhone 12'lerde şarj adaptörünün çıkmayacak olması ile birlikte Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen kablosuz şarj cihazı gündeme geldi.
Sosyal medyada "AirPower" adı ile paylaşılan kablosuz şarj cihazlarının iPhone 12 ile birlikte geleceği düşünülüyor. iPhone 12 için mıknatıslı bir yapı olması ve kablosuz şarj desteğinin bu şekilde sağlanması bekleniyor.