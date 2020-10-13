Apple'ın yeni modeli iPhone 12 için geri sayım devam ederken modeller bu akşam tanıtılıyor. Geçtiğimiz aylarda tasarımı, fiyatı ve bazı teknik özelliklerine dair bilgiler sızan iPhone 12 modellerinin ne zaman satışa sunulacağı, fiyat listesi ve teknik özellikleri merakla araştırılmaya başlandı. Peki, iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max fiyat listesi Apple tarafından henüz açıklanmadı. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, iPhone 12 fiyatlarının şu şekilde olması beklenmektedir;

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar