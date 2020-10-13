Bu parayı almak için bazı yöntemler var! Devlet o kişilere geri ödemesiz 82 bin TL hibe veriyor! İşte detaylar

Evlenmeden, ev almadan önce devletten 82000 TL hibe miktarı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen kişilerin tasarruf yaparak ev sahibi olmalarını teşvik etmek isteyen hükümet konut hesabı 2020 desteği için hibe miktarını 30.000 liraya yükseltti. Giderek artan kredi kullanım oranını azaltmak isteyen hükümet konut hesabı sistemini hayata geçirmiş ve vatandaşın tasarruf ederek ev sahibi olmasını teşvik etmeyi amaçlamıştı. Hem konut hesabı hem de çeyiz hesabı alan gençler bu sayede toplamda devletten 82 bin lira hibe para desteği almaya hak kazanacaklar. Peki devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'de konut sahipliği oranı her geçen gün yükselmeye devam ederken insanların ağırlıklı olarak borçlanarak ev sahibi olmayı tercih etmeleri üzerine devlet yeni bir tasarruf sistemi üzerinde çalışmalara başlamıştı. Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilgili son dakika haberleri....