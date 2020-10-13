Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan müjde! Her ayın 14'ünde ödeme hesaplara yatıyor! Sizde alabilirsiniz!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından annelere çeşitli destekler veriliyor. Bunlardan bir tanesi de süt parasıdır. Süt parası diğer bir adı ile emzirme parası olarak bilinir. Yeni doğum yapan ailelere bir defaya mahsus olmak üzere verilmektedir. Bir anne her doğum yaptıktan sonra süt parası alır. Doğum yapmaya hazırlananlar veya doğum yapan anneler tarafından süt parası ne kadar sorusunun cevabı araştırılmaktadır. Peki, 2020 süt parası (emzirme) ne kadar, kaç TL? Süt parası başvurusu nasıl yapılır doğumdan kaç gün sonra yatar? İşte ilgili son dakika haberleri....