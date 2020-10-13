Belediye başkanlıkları bünyesine en az lise mezunları arasından itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. KPSS 60-60-70 puan şartı ile yapılacak memur alımında başvurular başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyurularda en az lise mezunu adaylar arasından itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. İki belediyeye yapılan toplamda 95 itfaiye eri ve zabıta memuru alımının başvuru bilgileri sayfamızda yer alıyor. Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. İşte ilgili son dakika haberleri....
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Özel Başvuru Şartları:
Zabıta Memuru Alımı ve İtfaiye eri alımı için adaylardan özel olarak, KPSS, Yaş, Eğitim ve sürücü belgesi nitelikleri aranacak.
KPSS Şartı: 2018 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
Yaş Şartı: Sınav tarihi ile 30 yaşından gün almamış olmak.
Boy Şartı: Erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.
Bunun dışında adaylardan Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gibi şartlar aranacak.
İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İki belediyenin itfaiye eri zabıta alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
- Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.
- İtfaiye eri için Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞVURU: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Muğla Büyükşehir Belediyesi ilanı özel şartları şu şekilde:
Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen yapılacak.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞVURU: BODRUM BELEDİYESİ
Zabıta alımı özel şartları ve başvuru detayları şu şekilde:
Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Çarşı Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Bodrum/MUĞLA adresindeki Bodrum Belediye Başkanlığı Merkez Hizmet Binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak.
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.bodrum.bel.tr) temin edeceklerdir.
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
İki ilana başvurular 16 Ekim gününe kadar alınacak.
Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak 2020
Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuru belediyenin insan kaynaklarında değerlendirmeye alınarak kişinin bilgilerine göre olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanır. Başvurularda dikkat edilmesi gerek konulardan bir tanesi ise başvurduğunuz bölümün sizin istediğiniz pozisyonlarda olması ve alımı yapılacak bölümün istenilen özelliklerini taşımanızdır.
Başvurusu olumlu geçen kişi/kişiler belediyede çalışmaya hak kazanmış olurlar. Belediyelerde sözleşmeli personel alımı için kişi herhangi bir sınava tabii tutulmaz. Onaylanan başvurularda, başvuru esnasında istenilen evraklarla işe giriş işlemleriniz yapılarak sizleri mülakata çağırırlar. Mülakattan geçtiğiniz zaman işe başlamış olursunuz.