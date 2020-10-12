Sipariş yağıyor! Satın aldığını beğenmeyince...

'BU SAYEDE İŞ HAYATINA GİRDİM'

Annesinden gördüğü gibi geleneksel tarzda tarhana ve erişte ürettiklerini ve müşterilerinden çok güzel dönüşler aldıklarını ifade eden Kehribar şunları söyledi:

"Staj için üniversiteden gelen arkadaşlarımız da oluyor. Onlara da burada bildiklerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi alan müşterimizin hepsi memnun. Pazarımız çok güzel. Çoğunlukla il dışına çalışıyoruz. Ürünlerimizi sürekli kargo yoluyla il dışına gönderiyoruz. Ben 41 yaşında bu işi yapmaya başladım. O zamana kadar ben de ev hanımıydım. Hiçbir zaman, hiçbir işe acaba, diyerek başlanmıyor. Ben tereddüt ettim ama korkmadım. Biz de kendi ayaklarımız üzerinde durabilir ve başarabiliriz. Çalışmak isteyen hiçbir kadın boş durmasın"