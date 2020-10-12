Patlama yaşandı paraya para demiyor! Litresi 2 bin 500 lira ama talebe yetişemiyor!

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ürettiği propolislere bu yıl talepler 4 kat arttı. Geçen yıl kullanıp hasta olmayan vatandaşlar ve onların tavsiye ettikleri bu yıl talep patlamasına sebep oldu. Geçtiğimiz yıl kullanıp o yıl hiç hasta olmadığını söyleyen vatandaşlar çevresine de tavsiyelerde bulundu. Bu yıl korona virüsünden dolayı taleplerin artmasıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde litresi 2 bin 500 liraya satılan propolislere 4 kat istek geldi. Üniversite artan talebe yetişemezken, propolisi kullananlar kısa sürede iyileştiklerini belirterek ilaç yerine grip ve virüslere karşı propolis kullanıyor. %50 oranında reçine, %30 bal mumu, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, %5 polen ve %5 mineral madde ve organik kalıntılarda oluşan propolisin, insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunduğu saptanmıştır.
Bu yıl propolise taleplerin 4 kat arttığını ifade eden Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, "Kış yaklaştığında gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyenler en çok propolisi tercih ediyor. Propolisin virüs, bakteri ve mantarlar üzerindeki önemli etkileri daha önceki araştırmalarla ortaya konmuştur. Son yıllarda korona virüse karşı propolisle ilgili çalışmalar var. Son yapılan çalışmalara bakıldığında propolisin korona virüs üzerinde önemli etkileri olduğu görülüyor.
Propolis virüsler üzerinde genel olarak etkili olduğu biliniyordu. Korona virüsle beraber talep sürekli artmaya devam ediyor. Aşırı talepten dolayı üretimiz yeterli olmayacak. Üniversite olarak 300 üzerinde kovanımız var ama ürettiğimiz propolisin bu yıl talepleri karşılamayacağını düşünüyorum.
Talepler geçen yıla oranla 4 kat artmış durumda. Ürettiğimiz propolisi kullanıp "bu yıl hiç gribe yakalanmadım" diyen çok sayıda kişiden geri dönüş aldık. Bu kişiler çok kısa sürede etkisini gördüklerini söylüyorlar. Bunu çevresine de söylüyorlar. Hal böyle olunca talep her geçen gün artıyor. Biz katı propolisi çözerek sıvı hale getiriyoruz. Sıvı ürünü 20 cc'lik şişelerde 50 liradan satıyoruz" dedi.
PROPOLİS NEDİR?
Propolis, arıların iğne yapraklı ağaçlardan, bitkilerin tomurcuk, yaprak, gövde ve salgılarından topladığı maddeleri başlarında bulunan salgı bezlerinden salgıladıkları enzimlerle işleyerek ürettiği, reçine benzeri bir üründür. Antioksidan ve antimikrobiyal özelliği bulunan propolisi arılar, bacillus larvae gibi bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı kovanlarını korumak, peteklerin hijyenini sağlamak, diğer böcek ve hayvanların kovana girişini engellemek için kullanır. Ayrıca kovan içinde yer alan bal peteklerini güçlendirmek ve çatlakları onarmak için de kullanılan propolis sayesinde arılar, kovana koruyucu bir kanaldan girip çıkarlar.
Böylece hem kovanın hem de kendilerinin hijyeni sağlanmış olur. Yunanca'da giriş ve savunma anlamına gelen "pro" ve şehir anlamına gelen "polis" kelimelerinin birleşiminden oluşan propolis, arıların kovanlarının güvenliğini ve hijyenini sağlamak için ürettiği bir tür reçinedir. Çoğunlukla koyu kahverengi renkte ve kendine has bir kokuya sahip olan propolis, arı poleninden farklı ve çok daha zengin bir içeriğe sahiptir. Tarih boyunca insanlar tarafından farklı enfeksiyonların tedavisinde ilaç olarak tüketilen bu ürün üzerine günümüzde pek çok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar, insan sağlığına faydasının yanı sıra, farklı bölgelerdeki bitkilerden toplanarak arılar tarafında üretilen propolis içeriğinin, temel bileşenler açısından değerlendirildiğinde birbirine benzediğini ve mevsimler arasında üretilen propolis içeriğinde belirgin bir fark olmadığını göstermiştir.
Propolis Faydaları Nelerdir?
%50 oranında reçine, %30 bal mumu, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, %5 polen ve %5 mineral madde ve organik kalıntılarda oluşan propolisin, insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunduğu saptanmıştır. Propolis, faydaları bakımından oldukça zengin bir üründür. Antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antienflamatuar içeriğinin yanı sıra pek çok farklı rahatsızlık için de önleyici ve tedavi edici özelliği bulunduğu bilinir. Propoliste yer alan etanol ekstraktı (faydalı bileşenlerin ayrıştırılarak tüketime hazır hâle getirilmesi işlemi) bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Etanol ekstraktı, aynı zamanda iltihap önleyici, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antioksidan ve lokal anestezik gibi özelliklere sahiptir. Propolis içeriğinde yer alan kafeik asit fenil ester ve clerodane diterpenoidin de kanserli hücrelerin gelişimini engellediği ve sağlıklı hücrelerin, kanserli hücreye dönüşme ihtimalini azalttığı düşünülmektedir.
Meme, cilt, gırtlak, karaciğer, kolon, mesane, ve yumurtalık kanseri tedavisinde rol oynadığı öne sürülür. Bu içeriğin karaciğeri zararlı maddelere karşı koruduğu da yapılan sınırlı çalışmalarda görülmüştür. Propolis içeriğindeki diğer etken maddelerin adenovirüs ve influenza gibi virüslere karşı etkili olduğu, yara iyileşmesinde rol oynadığı da aynı sınırlı çalışmalarda saptanmıştır. Propolisin içeriğinde yer alan bioflavonoidler ise virüslere karşı etkin koruma sağlar. Bazı araştırmalar, propolisin soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olduğunu gösterir. Diş macununa eklenerek kullanılan propolisin, ağızda bakteri oluşumunu azalttığı, diş etlerinde var olan bazı rahatsızlıkları iyileştirmeye yardımcı olduğu düşünülür. Propolisin cilde faydaları, çoğunlukla yara ve yanıkların iyileştirilmesi ile sınırlıdır. Hücre büyümesini hızlandırdığı için cilt yanıklarının daha hızlı iyileşmesinde etkili olan propolisin, ülseratif kolit, ülser, mide ve bağırsak kanserlerinin yanı sıra diğer gastrointestinal sistem rahatsızlıklarına karşı koruma sağladığı ve bu hastalıkların tedavisine de yardımcı olduğu yönünde sınırlı çalışmalar bulunur. Aynı çalışmada propolisin, helicobacter pylori gibi sağlık üzerinde olumsuz etkisi bulunan patojenleri etkili bir şekilde yok ettiği de gösterilir.