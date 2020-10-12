13 Ekim Salı Magnum Porsche çekilişi sonuçları sorgulama ekranı onbinler tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda Magnum çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı? Çekiliş, 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihlerde kampanyaya katılan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Kazanan talihlerin isimlerinin ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ 2020 NE ZAMAN?
Çekiliş, 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
MAGNUM ÇEKİLİŞİ İKRAMİYESİ ÖZELLİKLERİ NELER?
Çekilişle belirlenecek 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
MAGNUM ÇEKİLİŞE NASIL KATILINIR?
Kampanyaya SMS ile veya internet sitesindeki form doldurularak katılım sağlanabiliyor. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da Magnum iPhone, Android uygulamalarında ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.