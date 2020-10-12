13 Ekim Salı Magnum Porsche çekilişi sonuçları sorgulama ekranı onbinler tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda Magnum çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı? Çekiliş, 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihlerde kampanyaya katılan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Kazanan talihlerin isimlerinin ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.