Magnum Porsche çekilişi sonuçları 13 Ekim Salı sorgulama ekranı açıldı mı? Magnum çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Magnum çekiliş sonucu ne zaman açıklanır? Magnum bu sene 2 tane Porsche marka araba veriyor. 1 Nisan'da "Hazzın Hediyesi 2 Porsche" kampanyasını başlayan Magnum kampanyası 30 Eylül'de sona ermişti. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adres gibi bilgiler belirtilerek çekilişe katılım sağlanabiliyor. İşte Magnum Porsche çekiliş sonucu isim listesi
MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ 2020 NE ZAMAN?
Çekiliş, 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
MAGNUM ÇEKİLİŞİ İKRAMİYESİ ÖZELLİKLERİ NELER?
Çekilişle belirlenecek 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
MAGNUM ÇEKİLİŞE NASIL KATILINIR?
Kampanyaya SMS ile veya internet sitesindeki form doldurularak katılım sağlanabiliyor. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da Magnum iPhone, Android uygulamalarında ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.