MAGNUM ÇEKİLİŞE NASIL KATILINIR?

Kampanyaya SMS ile veya internet sitesindeki form doldurularak katılım sağlanabiliyor. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da Magnum iPhone, Android uygulamalarında ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.