BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?

Çoğu kişi bunun tanımını bilmese de meslekler sözlüğüne göre hiç bir vasfı olmayan, halk tabiriyle ne iş olsa yaparım abi diyebilen, vasıfsız işçilere artık vasıfsız değil beden işçisi deniliyor. Beden işçileri ne iş yapar? Bu sorunun cevabını sanırım beden işçisi nedir'in tanımını yaparken söyledik.

Beden işçisi belli bir yetenek ve vasıf ve de teknik bilgi gerektirmeyen işleri yapabilir. Örneğin, depo hamalı, temizlik işleri, getir götür diye tabir ettiğimiz posta işleri ve bir takım basit vasıf gerektirmeyen işler. Basit derken kolay işler anlamında değil bilgi, birikim gerektirmemesi açısından. Yoksa beden işçileri neredeyse en çok iş yüküne sahip insanlardır. Beden işçileri ne kadar maaş alır ? Beden işçileri maaşları yapabilecekleri işlere göre değişmektedir.

Ancak genel olarak başlangıç fiyatları asgari ücrettir. Bazı firmalar buna yemek + yol gibi ilave ücretlerde sağlayabilirler. Beden işçisi olmak bu devirde gerçekten zor olsa da bu işi tercih eden ne yazık ki çok fazla iş gören vardır. İş görenler belirli bir meslek öğrenmek yerine daha çabuk iş gücü piyasasına atılmak için ne iş olsa yaparım diyerek, beden güçlerine dayalı bu işleri tercih etmektedirler. Özellikle genç yaştaki işçilerin beden işçisi olarak çalışmamaları, meslek sahibi olmaları açısından doğru yönlendirilmeleri çok önemlidir.